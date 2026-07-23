A Justiça concedeu ao investigado o benefício da liberdade provisória. Ele responderá ao processo em liberdade, enquanto o caso segue sob investigação.

O lutador profissional de MMA de Várzea Paulista, conhecido por ter atuado no Ultimate Fighting Championship (UFC), preso em flagrante na quarta-feira (22), suspeito de agredir a esposa na residência do casal, foi colocado em liberdade nesta quinta-feira (23), após audiência de custódia.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima com diversos ferimentos, principalmente no rosto.

Segundo relato da mulher, ela foi agredida pelo marido durante uma discussão. As agressões teriam cessado somente após a intervenção da filha do casal.

O suspeito não resistiu à abordagem policial e confessou ter agredido a esposa. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, sendo posteriormente colocado em liberdade por decisão judicial durante a audiência de custódia.