23 de julho de 2026
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VÁRZEA PAULISTA

Inscrições para a Corte da Festa das Orquídeas vão até terça (28)

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
Kethylin Mathias foi eleita a Rainha das Orquídeas de 2025
Kethylin Mathias foi eleita a Rainha das Orquídeas de 2025

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, mantém abertas, até terça-feira, dia 28 de julho, as inscrições para o concurso que elegerá a Corte da Festa das Orquídeas 2026. A iniciativa vai escolher a Rainha, a 1ª Princesa, a 2ª Princesa e a Garota Destaque da tradicional festa, que será realizada entre os dias 18 e 20 de setembro.

Podem participar jovens do sexo feminino, com idade entre 16 e 30 anos, de nacionalidade brasileira, residentes em Várzea Paulista. As candidatas menores de 18 anos deverão apresentar autorização dos pais ou responsáveis legais.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Espaço Cidadania, localizado na avenida Ipiranga, 151, das 9h às 16h. Após a pré-inscrição, haverá uma reunião com as candidatas e seus responsáveis para apresentação das etapas do concurso e esclarecimento do regulamento (para acessá-lo, clique neste link).

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Durante a preparação, as participantes receberão orientação em aulas de passarela, oratória, postura, modelagem para fotos, etiqueta, além de conhecerem a história da Festa das Orquídeas e do município. O concurso avaliará critérios como comunicação, desenvoltura e elegância.

Escolha da Corte

A escolha da Corte acontecerá no dia 28 de agosto, às 19h, no Espaço Cidadania. A vencedora receberá o título de Rainha da Festa das Orquídeas 2026 e representará Várzea Paulista em eventos municipais, estaduais e nacionais quando convidada. Também serão eleitas a 1ª e a 2ª Princesas. Já o título de Garota Destaque será concedido à candidata que arrecadar o maior número de doações destinadas ao Fundo Social de Solidariedade do município.

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