22 de julho de 2026
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FURTO

Homem invade adega pelo telhado e é preso em flagrante

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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As mercadorias furtadas foram avaliadas em R$ 300,00
As mercadorias furtadas foram avaliadas em R$ 300,00

Um homem foi preso no bairro Jacaré, em Cabreúva, na madrugada desta quarta-feira (22) por suspeita de invadir uma adega pelo telhado para furtar bebidas alcóolicas, refrigerante, cigarro e balas. Policiais militares prenderam o homem tentando sair do estabelecimento comercial pelo mesmo lugar que entrou.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais chegaram ao local e encontraram os proprietários que relataram ter flagrado o suspeito dentro do estabelecimento furtando mercadorias por meio de imagens das câmeras de segurança após ele ter entrado na adega pelo telhado. 

Os militares localizaram o homem ainda dentro do estabelecimento tentando sair pelo mesmo local que havia entrado e de posse de garrafas de bebidas alcóolicas, refrigerante, cigarro e balas, produtos avaliados em R$ 300,00. De acordo com a polícia, ao tentar fugir, o suspeito caiu e deixou quebrar uma garrafa que cortou a mão e machucando os dois joelhos.

O homem foi preso e levado para o distrito policial de Cabreúva, onde teve a prisão ratificada pelo crime de furto pelo delegado de plantão, permanecendo à disposição da justiça. As mercadorias foram restituídas aos proprietários da adega. A perícia técnica compareceu ao estabelecimento para os trabalhos de praxe.

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