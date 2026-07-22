Um homem foi preso no bairro Jacaré, em Cabreúva, na madrugada desta quarta-feira (22) por suspeita de invadir uma adega pelo telhado para furtar bebidas alcóolicas, refrigerante, cigarro e balas. Policiais militares prenderam o homem tentando sair do estabelecimento comercial pelo mesmo lugar que entrou.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais chegaram ao local e encontraram os proprietários que relataram ter flagrado o suspeito dentro do estabelecimento furtando mercadorias por meio de imagens das câmeras de segurança após ele ter entrado na adega pelo telhado.

Os militares localizaram o homem ainda dentro do estabelecimento tentando sair pelo mesmo local que havia entrado e de posse de garrafas de bebidas alcóolicas, refrigerante, cigarro e balas, produtos avaliados em R$ 300,00. De acordo com a polícia, ao tentar fugir, o suspeito caiu e deixou quebrar uma garrafa que cortou a mão e machucando os dois joelhos.