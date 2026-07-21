Após anos sem empreendimentos habitacionais de interesse social em Jundiaí, as movimentações recentes para projetos do tipo têm continuidade. Logo no início do ano, houve a abertura de inscrições para os empreendimentos Cravos III e IV na cidade. Ao todo, são 132 unidades no local, construídas pelo Minha Casa, Minha Vida. Depois disso, em abril, houve sorteio do Programa de Incentivo à Casa Própria na cidade, também pelo Minha Casa, Minha Vida, com 1.624 unidades habitacionais sorteadas.

Jundiaí terá, ainda neste segundo semestre de 2026, mais um sorteio para empreendimento imobiliário de interesse social. Desta vez, a parceria do município é com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), para a construção de 376 unidades.

O novo empreendimento havia sido anunciado já há algum tempo. Trata-se do Caminhos do Traviú, que será erguido no bairro do Poste. Em agosto do ano passado, aconteceu o leilão para a definição da empresa responsável pela construção. Passado quase um ano, o Jornal de Jundiaí procurou a prefeitura e a CDHU para entender sobre o cronograma do projeto. Nenhum dos órgãos respondeu sobre um cronograma específico, mas ambos deram mais detalhes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB), da Prefeitura de Jundiaí, o empreendimento Caminhos do Traviú está cumprindo todas as etapas e exigências técnicas e administrativas necessárias para o início das obras, conforme o cronograma estabelecido. A secretaria esclarece que todo o processo será conduzido pela CDHU, incluindo a abertura das inscrições, a seleção das famílias beneficiadas e o início da execução do empreendimento.

No momento, as inscrições ainda não estão abertas. A previsão é de que essa etapa seja iniciada entre os meses de outubro e novembro deste ano. Em relação ao cronograma, a Secretaria informa que a previsão é de que, após o início das obras, o empreendimento seja entregue em até 18 meses.