Jundiaí terá, ainda neste segundo semestre de 2026, mais um sorteio para empreendimento imobiliário de interesse social. Desta vez, a parceria do município é com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), para a construção de 376 unidades.
Após anos sem empreendimentos habitacionais de interesse social em Jundiaí, as movimentações recentes para projetos do tipo têm continuidade. Logo no início do ano, houve a abertura de inscrições para os empreendimentos Cravos III e IV na cidade. Ao todo, são 132 unidades no local, construídas pelo Minha Casa, Minha Vida. Depois disso, em abril, houve sorteio do Programa de Incentivo à Casa Própria na cidade, também pelo Minha Casa, Minha Vida, com 1.624 unidades habitacionais sorteadas.
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O novo empreendimento havia sido anunciado já há algum tempo. Trata-se do Caminhos do Traviú, que será erguido no bairro do Poste. Em agosto do ano passado, aconteceu o leilão para a definição da empresa responsável pela construção. Passado quase um ano, o Jornal de Jundiaí procurou a prefeitura e a CDHU para entender sobre o cronograma do projeto. Nenhum dos órgãos respondeu sobre um cronograma específico, mas ambos deram mais detalhes.
De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB), da Prefeitura de Jundiaí, o empreendimento Caminhos do Traviú está cumprindo todas as etapas e exigências técnicas e administrativas necessárias para o início das obras, conforme o cronograma estabelecido. A secretaria esclarece que todo o processo será conduzido pela CDHU, incluindo a abertura das inscrições, a seleção das famílias beneficiadas e o início da execução do empreendimento.
No momento, as inscrições ainda não estão abertas. A previsão é de que essa etapa seja iniciada entre os meses de outubro e novembro deste ano. Em relação ao cronograma, a Secretaria informa que a previsão é de que, após o início das obras, o empreendimento seja entregue em até 18 meses.
Por sua vez, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo (SDUH) informa que o empreendimento Caminhos do Traviú será viabilizado pela modalidade de atendimento Preço Social. Nestes casos, a prefeitura oferece o terreno e, por meio de licitação pública conduzida pelo município, é definida a empresa privada responsável por desenvolver o empreendimento. Parte das unidades habitacionais é destinada à venda a preço social, com valor reduzido em relação ao mercado, para famílias com renda de até três salários mínimos.
Especificamente sobre o Caminhos do Traviú, a BRN Construtora foi selecionada por edital de agosto de 2025, aberto pela Prefeitura de Jundiaí. Atualmente, o empreendimento está em fase de aprovação de projeto legal.
Na modalidade Preço Social, interessados inscritos são selecionados por meio de sorteio público, com cotas específicas para moradores de áreas de risco e famílias que recebem auxílio-aluguel municipal.