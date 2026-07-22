Horas após a Polícia Militar prender quatro homens por furto no prédio do antigo atacadista Vencedor, na Ponte São João, em Jundiaí, a Guarda Municipal deteve outros três suspeitos no mesmo local, na manhã desta quarta-feira (22). O imóvel vem sendo alvo frequente de criminosos desde o encerramento das atividades do supermercado, há cerca de um mês.

A Guarda Municipal recebeu uma denúncia anônima sobre movimentação suspeita no prédio e enviou uma equipe da Divisão de Operações com Cães para averiguação.

Ao chegarem ao local, os GMs Júlio, Gonçalo e Willians encontraram três homens no interior do imóvel, com fios de cobre já cortados e separados para serem levados.