22 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VÁRZEA PAULISTA

Lutador profissional de MMA é preso suspeito de agredir a esposa

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Ele foi levado para o DP, onde acabou preso em flagrante
Ele foi levado para o DP, onde acabou preso em flagrante

Um lutador de MMA de Várzea Paulista, famoso por já ter disputado o Ultimate Fighting Championship (UFC), foi preso na manhã desta quarta-feira (22), suspeito de agredir a esposa, na residência do casal, no Jardim Itália.

A prisão foi feita por policiais militares do 49º Batalhão, após acionamento da própria vítima.

Ela relatou que eles tiveram uma discussão e ele a agrediu com socos no rosto.

A mulher precisou ser atendida em uma unidade de saúde, com ferimento no rosto e dores pelo corpo.

Ele foi preso por violência doméstica e encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde aguardará audiência de custódia.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários