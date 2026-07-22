Um lutador de MMA de Várzea Paulista, famoso por já ter disputado o Ultimate Fighting Championship (UFC), foi preso na manhã desta quarta-feira (22), suspeito de agredir a esposa, na residência do casal, no Jardim Itália.
A prisão foi feita por policiais militares do 49º Batalhão, após acionamento da própria vítima.
Ela relatou que eles tiveram uma discussão e ele a agrediu com socos no rosto.
A mulher precisou ser atendida em uma unidade de saúde, com ferimento no rosto e dores pelo corpo.
Ele foi preso por violência doméstica e encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde aguardará audiência de custódia.