Um lutador de MMA de Várzea Paulista, famoso por já ter disputado o Ultimate Fighting Championship (UFC), foi preso na manhã desta quarta-feira (22), suspeito de agredir a esposa, na residência do casal, no Jardim Itália.

A prisão foi feita por policiais militares do 49º Batalhão, após acionamento da própria vítima.

Ela relatou que eles tiveram uma discussão e ele a agrediu com socos no rosto.