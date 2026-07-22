Após o sucesso da parceria realizada em maio, por meio do programa Crie – Produção Cultural, a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) e o Sebrae promovem o curso ‘Crie seu Projeto Cultural e Criativo’ será realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho, das 18h às 22h, na unidade do Sebrae Jundiaí, localizada na Rua Vigário J.J. Rodrigues, 786, Centro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário.

A iniciativa integra as ações de fortalecimento do setor cultural, incentivando a qualificação profissional e o desenvolvimento de projetos, além de ser uma nova oportunidade de capacitação gratuita voltada a artistas, produtores culturais e agentes da economia criativa de Jundiaí.

A formação é destinada a pessoas que desejam transformar ideias em projetos culturais bem estruturados, abordando temas como planejamento, elaboração, cronograma, orçamento e estratégias para participação em editais e captação de recursos.