Após o sucesso da parceria realizada em maio, por meio do programa Crie – Produção Cultural, a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) e o Sebrae promovem o curso ‘Crie seu Projeto Cultural e Criativo’ será realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho, das 18h às 22h, na unidade do Sebrae Jundiaí, localizada na Rua Vigário J.J. Rodrigues, 786, Centro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário.
A iniciativa integra as ações de fortalecimento do setor cultural, incentivando a qualificação profissional e o desenvolvimento de projetos, além de ser uma nova oportunidade de capacitação gratuita voltada a artistas, produtores culturais e agentes da economia criativa de Jundiaí.
A formação é destinada a pessoas que desejam transformar ideias em projetos culturais bem estruturados, abordando temas como planejamento, elaboração, cronograma, orçamento e estratégias para participação em editais e captação de recursos.
“Firmar novamente essa parceria com o Sebrae é muito importante para ampliarmos as oportunidades de qualificação e fortalecer o trabalho dos profissionais da cultura. Essa união contribui para que artistas e produtores culturais estejam cada vez mais preparados para desenvolver seus projetos e acessar novas oportunidades”, destaca a secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro.
Segundo a analista de negócios do Sebrae, Silvia Della Matrice, muitos profissionais da cultura encontram dificuldades na estruturação técnica de seus projetos. “Muitas vezes, o talento artístico local encontra barreiras na burocracia e na estruturação necessária para captar recursos ou participar de editais. O curso busca justamente sanar essas dúvidas, ensinando desde a concepção da ideia até a organização de cronogramas e orçamento”, explica.
Serviço
Curso 'Crie seu Projeto Cultural e Criativo'
Datas: 28/07, 29/07 e 30/07
Horário: das 18h às 22h
Local: Sebrae Jundiaí – Rua Vigário J.J. Rodrigues, 786, Centro - (estacionamento no subsolo do Sicoob)
Inscrições: gratuitas, pelo formulário.