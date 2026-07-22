A Festa Julina de Jundiaí entra em seu segundo e último fim de semana consolidada como um dos maiores eventos do interior paulista. O sucesso dos primeiros dias ficou evidente com o recinto completamente lotado, milhares de visitantes, estrutura elogiada pelo público e grandes apresentações musicais que marcaram a abertura da edição 2026.

Agora, chegou a última oportunidade para quem ainda não viveu a experiência da Festa Julina de Jundiaí. A expectativa da organização é repetir o sucesso do primeiro fim de semana e receber novamente um grande público para acompanhar alguns dos artistas mais ouvidos do país.

Grandes shows encerram a edição 2026

A programação do último fim de semana reúne três grandes atrações nacionais. No sábado (25), Ana Castela sobe ao palco levando seus principais sucessos e um dos shows mais aguardados da festa. Na sequência, Filho do Piseiro promete manter o público animado com muito forró e piseiro.