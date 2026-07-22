A Festa Julina de Jundiaí entra em seu segundo e último fim de semana consolidada como um dos maiores eventos do interior paulista. O sucesso dos primeiros dias ficou evidente com o recinto completamente lotado, milhares de visitantes, estrutura elogiada pelo público e grandes apresentações musicais que marcaram a abertura da edição 2026.
Agora, chegou a última oportunidade para quem ainda não viveu a experiência da Festa Julina de Jundiaí. A expectativa da organização é repetir o sucesso do primeiro fim de semana e receber novamente um grande público para acompanhar alguns dos artistas mais ouvidos do país.
Grandes shows encerram a edição 2026
A programação do último fim de semana reúne três grandes atrações nacionais. No sábado (25), Ana Castela sobe ao palco levando seus principais sucessos e um dos shows mais aguardados da festa. Na sequência, Filho do Piseiro promete manter o público animado com muito forró e piseiro.
No domingo (26), o encerramento da Festa Julina de Jundiaí será comandado pelo grupo Menos é Mais, um dos maiores fenômenos do pagode brasileiro e responsável por sucessos que dominam as plataformas digitais e os principais festivais do país.
A programação coloca a Festa Julina de Jundiaí entre os principais eventos de entretenimento do estado neste mês de julho, reunindo artistas de diferentes estilos musicais e oferecendo uma experiência completa para todas as idades.
Experiências para todos os públicos
Além da Arena, o público pode escolher diferentes setores para aproveitar os shows da maneira que preferir.
A Arena oferece acesso ao recinto e aos shows. A Área VIP proporciona visão privilegiada do palco e mais conforto. O Camarote VIP garante uma experiência diferenciada durante as apresentações. Já o Camarote Corporativo foi desenvolvido para empresas e grupos que desejam receber convidados com exclusividade.
Também estão disponíveis o Camarote Avulso, para quem busca um espaço reservado, e o Camarote Open Bar, opção premium que oferece bebidas liberadas durante o evento.
*Camarote Open Bar, permitido somente para maiores de 18 anos.
Ingressos para a Festa Julina de Jundiaí seguem à venda
Os ingressos para todos os setores continuam à venda pelos canais oficiais do evento. Com a grande procura registrada após o primeiro fim de semana, a recomendação é que o público garanta a compra antecipadamente para evitar filas e assegurar o acesso ao setor desejado.
A expectativa é de mais duas noites de grande movimentação, repetindo o sucesso registrado na abertura da Festa Julina de Jundiaí. https://www.tycket.com.br/festa-julina-jundiai-2026.html
Diversão para crianças e toda a família
Muito além dos grandes shows, a Festa Julina de Jundiaí oferece atrações para todas as idades com entrada gratuita. As famílias encontram uma ampla praça de alimentação com comidas típicas, espaços de convivência, ambiente seguro e programação voltada ao público infantil, tornando o passeio uma excelente opção para quem deseja aproveitar o fim de semana em família. No espaço tem artesanato, brinquedos infláveis e entidades assistenciais com brincadeiras típicas julinas.
Programação do Palco Fogueira
Além dos grandes shows no palco principal, a Festa Julina de Jundiaí também oferece uma programação especial no tradicional Palco Fogueira, com apresentações culturais, dança, música, quadrilhas e atividades para toda a família durante os dois dias de evento.
- Sábado – 25 de julho
13h30 – Apresentação da Escola de Dança Danzaria
14h – Concurso Pet Caipira
15h – Apresentação de Duda Chagas
16h – Quadrilha Junina
18h30 – DJ Ricardo Reis e Esquadrão Flashback
- Domingo – 26 de julho
12h30 – Banda Octanage
13h30 – Apresentação de Marcos Nunes Viola
14h30 – Aula de Forró com a Escola de Dança Spaço Cardoso
16h – Quadrilha Junina
19h – Quadrilha Maluca da Escola de Samba Arco-Íris Jundiaí
A programação do Palco Fogueira reforça o caráter cultural e familiar da Festa Julina de Jundiaí, oferecendo atrações para visitantes de todas as idades e valorizando artistas, grupos e tradições da região.
A combinação entre música, gastronomia, cultura e entretenimento faz da Festa Julina de Jundiaí um dos eventos mais completos da região, reunindo moradores de Jundiaí e visitantes de diversas cidades do interior paulista.
Quem ainda não participou da edição 2026 tem agora sua última oportunidade. Depois deste fim de semana, será preciso esperar até o próximo ano para voltar a viver o clima, os sabores e os grandes espetáculos que fazem da Festa Julina de Jundiaí uma das festas mais aguardadas do calendário regional.
Garanta seu ingresso
Os ingressos seguem disponíveis nos canais oficiais de venda, com opções para Arena, Área VIP, Camarotes e Camarote Open Bar. A organização reforça que a procura aumentou significativamente após o sucesso do primeiro fim de semana e orienta que o público adquira os ingressos antecipadamente.
Serviço
Festa Julina de Jundiaí 2026
Datas: 25 e 26 de julho.
Shows:
Sábado (25): Ana Castela e Filho do Piseiro.
Domingo (26): Menos é Mais.
Setores: Arena, Área VIP, Camarote VIP, Camarote Corporativo, Camarote Avulso e Camarote Open Bar.
Ingresso: https://www.tycket.com.br/festa-julina-jundiai-2026.html
Atrações: grandes shows nacionais, praça de alimentação, comidas típicas, programação para crianças e diversão para toda a família.
Ingressos: à venda pelos canais oficiais da Festa Julina de Jundiaí.