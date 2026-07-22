Um homem foi preso por furto de veículo na madrugada desta quarta-feira (22), na avenida Brasil, em Itupeva. Ele já havia sido preso dois dias antes, suspeito de furtar barras de chocolate em um supermercado da cidade, mas foi colocado em liberdade após audiência de custódia.

A Polícia Militar foi acionada por um morador da avenida Brasil, que acompanhou, por meio do sistema de monitoramento de sua residência, o momento em que um homem furtava o veículo estacionado em frente ao imóvel.

Antes da chegada dos policiais, a vítima conseguiu interceptar o suspeito dentro do carro, quando ele já se preparava para deixar o local.