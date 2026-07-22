Várzea Paulista realiza, entre os dias 27 e 31 de julho, a campanha Julho Amarelo, com ações de testagem para hepatites virais B e C, HIV e sífilis. As atividades serão realizadas nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 15h, com o objetivo de ampliar o acesso da população à prevenção e ao diagnóstico.
Além dos testes rápidos, as unidades também oferecerão vacinação contra a hepatite B para pessoas que ainda não foram vacinadas. Durante a campanha, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) também realizará ações extramuros, em parceria com o Centro de Convivência da Pessoa Idosa e a Clínica de Reabilitação Viva Vida, juntamente com a equipe da USF Promeca.
Os atendimentos serão realizados nas seguintes unidades:
- UBS Vila Real: rua Montes Claros, 30 – Vila Real.
- UBS Jardim América III: rua Itapevi, 140 – Jardim América III.
- UBS Vila Marajó: rua Ananatuba, 268 – Parque Guarani.
- UBS Jardim Cruz Alta: rua Guaxupé, 93 – Jardim Cruz Alta.
- UBS Jardim Alessandra: rua Carioba, 299 – Jardim Alessandra.
- UBS Jardim Buriti: rua 24 De Outubro, 105 – Jardim Buriti.
- UBS Jardim Bertioga: rua Das Acácias Mimosas, 495 – Jardim Bertioga.
- UBS Jardim América IV: rua Itapeva, 200 – Jardim América IV.
- UBS Vila Santa Terezinha: rua Maria Auxiliadora, 110 – Vila Santa Terezinha.
- UBS Jardim Promeca: rua Dinamarca, 41 – Jardim Santa Lucia
- UBS Cidade Nova II: rua Deolinda Carezzato Sutti, 200 – Jardim América I.
- UBS Vila Popular: rua Itaoca, 294 – Parque Guarani.
- CTA: avenida Eduardo de Castro, 65 — Vila São José (ao lado do Ambulatório de Especialidades).
A campanha Julho Amarelo reforça a importância da testagem e da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e das hepatites virais