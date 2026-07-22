Várzea Paulista realiza, entre os dias 27 e 31 de julho, a campanha Julho Amarelo, com ações de testagem para hepatites virais B e C, HIV e sífilis. As atividades serão realizadas nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 15h, com o objetivo de ampliar o acesso da população à prevenção e ao diagnóstico.

Além dos testes rápidos, as unidades também oferecerão vacinação contra a hepatite B para pessoas que ainda não foram vacinadas. Durante a campanha, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) também realizará ações extramuros, em parceria com o Centro de Convivência da Pessoa Idosa e a Clínica de Reabilitação Viva Vida, juntamente com a equipe da USF Promeca.

Os atendimentos serão realizados nas seguintes unidades: