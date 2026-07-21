A 28ª Festa de São Pedro de Itatiba começa na próxima sexta-feira (24). E um dos espaços mais concorridos está a praça de alimentação, que será comandada por 20 grupos que integram a Associação das Entidades Assistenciais, Sociais, Filantrópicas de Itatiba. Da polenta com frango frito ao acarajé, do churrasco e pastel aos doces caseiros, a promessa é de comidas que vão agradar todos os paladares até no domingo (26).
O evento, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, será realizado no Parque Luís Latorre. O tradicional evento julino reunirá ampla praça de alimentação, além da exposição de produtores rurais, de carros antigos, artesanato, atrações infantis e uma programação cultural ampla para toda a família.
Além de proporcionar momentos de lazer e confraternização, a Festa de São Pedro fortalece o trabalho das entidades participantes, valoriza a produção rural do município e incentiva a economia local, inclusive de microempreendedores e artesãos. Toda a renda obtida com a comercialização dos alimentos será revertida para os projetos sociais desenvolvidos pelas entidades assistenciais no município, fortalecendo o trabalho realizado em benefício da população.
Programação
A Festa de São Pedro reúne em sua programação artística e cultural 12 atrações gratuitas ao longo dos três dias de evento, valorizando artistas locais e regionais.
Sexta-feira (24/07)
19h – Abertura dos portões, praça de alimentação, artesanato, venda de frutas e derivados. Encontro Amigos do Carro Antigo de Itatiba e Especial de boas-vindas com o Grupo de Cordas D'Alba;
20h – Benção da Fogueira e abertura oficial;
20h30 – Dhiego Marques;
22h – Encerramento.
Sábado (25/07)
10h – Abertura dos portões, praça de alimentação, artesanato, venda de frutas e derivados, Cidade das Crianças com personagens e brinquedos infláveis;
10h – Laura Carmo;
10h30 – Banda Jovem do Conservatório;
11h30 – Festa Inclusiva (Hora do Silêncio);
12h30 – Quadrilha da Melhor Idade do Fundo Social de Itatiba;
14h – Robson Póvoa e Trio Pé de Serra;
16h – Quarteto Panela Véia;
19h – Lilian Ximenes;
21h – Encerramento.
Domingo (26/07)
10h – Abertura dos portões, praça de alimentação, artesanato, venda de frutas e derivados, Cidade das Crianças com personagens e brinquedos infláveis
10h30h – Aurora Sounds
12h – Corporação Musical Santa Cecília
13h30 – Orquestra de Violeiros de Itatiba
17h – Duo Badulaque
18h30 – Burn Water
21h – Encerramento
Destaque: A 28ª Festa de São Pedro é realizada no Parque Luís Latorre, com entrada e estacionamento gratuitos, viabilizando a participação do público com ainda mais conforto.