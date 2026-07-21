A 28ª Festa de São Pedro de Itatiba começa na próxima sexta-feira (24). E um dos espaços mais concorridos está a praça de alimentação, que será comandada por 20 grupos que integram a Associação das Entidades Assistenciais, Sociais, Filantrópicas de Itatiba. Da polenta com frango frito ao acarajé, do churrasco e pastel aos doces caseiros, a promessa é de comidas que vão agradar todos os paladares até no domingo (26).

O evento, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, será realizado no Parque Luís Latorre. O tradicional evento julino reunirá ampla praça de alimentação, além da exposição de produtores rurais, de carros antigos, artesanato, atrações infantis e uma programação cultural ampla para toda a família.

Além de proporcionar momentos de lazer e confraternização, a Festa de São Pedro fortalece o trabalho das entidades participantes, valoriza a produção rural do município e incentiva a economia local, inclusive de microempreendedores e artesãos. Toda a renda obtida com a comercialização dos alimentos será revertida para os projetos sociais desenvolvidos pelas entidades assistenciais no município, fortalecendo o trabalho realizado em benefício da população.

Programação