A 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) emitiu parecer favorável às contas de 2024 da Prefeitura de Jundiaí, referentes ao último ano da administração do ex-prefeito Luiz Fernando Machado. Com a decisão, o município consolida um ciclo histórico de oito anos de gestão, iniciada em 2017, com a totalidade de suas contas anuais chanceladas pelo órgão de controle externo.

O processo técnico agora segue para homologação do Tribunal Pleno, publicação no Diário Oficial e, posteriormente, será encaminhado para julgamento político definitivo pela Câmara Municipal. A fiscalização realizada anualmente pelo TCE-SP analisa o cumprimento da legislação fiscal, o equilíbrio orçamentário, a correta aplicação dos recursos e o respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O parecer favorável aponta que a prefeitura cumpriu os requisitos legais exigidos e manteve as finanças em conformidade jurídica.

O ex-prefeito Luiz Fernando Machado afirmou que o resultado reflete o esforço técnico de dois mandatos consecutivos e a superação de crises complexas, como a pandemia e a oscilação na arrecadação. Ele ressaltou que a aprovação integral atesta que foi possível conciliar rigor fiscal e investimentos contínuos em benefício da população, pautando as decisões do governo pelos princípios do planejamento e da transparência.