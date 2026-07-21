21 de julho de 2026
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POLÍCIA MILITAR

Homem é preso por furto de chocolates em supermercado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão
A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão

Um homem foi preso nesta segunda-feira (20), em Itupeva, suspeito de furtar R$ 136 em barras de chocolate e caixas de bombom de um supermercado. A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de furto. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito já detido por seguranças do estabelecimento, que o flagraram furtando os produtos.

Questionado pelos policiais, o homem confessou o crime e afirmou que pretendia dar os chocolates aos filhos.

Ele foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial.

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