Um homem foi preso nesta segunda-feira (20), em Itupeva, suspeito de furtar R$ 136 em barras de chocolate e caixas de bombom de um supermercado. A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de furto. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito já detido por seguranças do estabelecimento, que o flagraram furtando os produtos.

Questionado pelos policiais, o homem confessou o crime e afirmou que pretendia dar os chocolates aos filhos.