Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e as guardas municipais de Jundiaí e Valinhos resultou na prisão de cinco suspeitos, na apreensão de dois veículos e na recuperação de aproximadamente 300 kg de cabos de cobre furtados.

A ocorrência teve início após denúncia de furto de fios de telefonia em andamento na região do bairro Currupira, em Jundiaí. Com apoio do sistema de monitoramento da cidade, foi possível identificar os veículos utilizados pelos criminosos e compartilhar, em tempo real, as informações entre as forças de segurança.

Durante as diligências, policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão localizaram e abordaram um Fiat Palio, já relacionado a ocorrências semelhantes na região. Dois homens foram presos em flagrante, sendo que um deles foi reconhecido por um representante da empresa responsável pela rede de telefonia como participante direto do furto.