O Partido Progressistas (PP) oficializou as candidaturas de Cristiano Lopes para deputado federal e de Danilo Joan para deputado estadual, dando início à construção de uma chapa que aposta na união entre Jundiaí e Cajamar para fortalecer a representatividade da região nas eleições.

Cristiano Lopes leva para a disputa uma trajetória marcada pela disciplina e pela superação. Como piloto de motocross, conquistou 18 títulos paulistas, 5 campeonatos brasileiros, um sul-americano e um latino-americano. Depois de encerrar a carreira nas pistas, tornou-se empreendedor, foi representante da Honda em Jundiaí e consolidou sua atuação no setor empresarial.

Ao lado dele está Danilo Joan, empresário e 2x prefeito de Cajamar, reconhecido por sua experiência na administração pública e pelo trabalho voltado ao desenvolvimento do município. A parceria reúne duas lideranças que defendem uma atuação integrada em favor das demandas da região.