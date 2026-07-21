Garantir que materiais e instrumentais utilizados em procedimentos estejam corretamente higienizados e esterilizados é uma das medidas mais importantes para prevenir infecções e promover um atendimento seguro à população.
Com esse objetivo, a Vigilância Sanitária (Visa), vinculada à Secretaria de Promoção da Saúde da Prefeitura de Jundiaí, oferece uma capacitação em Boas Práticas para Esterilização de Materiais para Saúde, no dia 27 de julho, às 13h30.
A atividade será realizada no auditório do Jundiaí Empreendedora, no 3º andar do Maxi Shopping. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia neste link.
A atividade abordará todas as etapas do processamento de materiais utilizados em serviços de saúde, desde a higienização e desinfecção até a esterilização de instrumentais e produtos. O objetivo é orientar os participantes sobre procedimentos que reduzam o risco de contaminação e transmissão de doenças, garantindo mais segurança, tanto para os profissionais quanto para os usuários dos serviços.
Desde 2025, já foram realizadas quase 50 capacitações gratuitas, reunindo mais de 800 participantes em ações voltadas à promoção da saúde, prevenção de riscos e fortalecimento das boas práticas sanitárias.