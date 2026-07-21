Garantir que materiais e instrumentais utilizados em procedimentos estejam corretamente higienizados e esterilizados é uma das medidas mais importantes para prevenir infecções e promover um atendimento seguro à população.

Com esse objetivo, a Vigilância Sanitária (Visa), vinculada à Secretaria de Promoção da Saúde da Prefeitura de Jundiaí, oferece uma capacitação em Boas Práticas para Esterilização de Materiais para Saúde, no dia 27 de julho, às 13h30.

A atividade será realizada no auditório do Jundiaí Empreendedora, no 3º andar do Maxi Shopping. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia neste link.