20 de julho de 2026
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MORA EM CABREÚVA

Homem é preso com carro furtado e adulterado no Centro de Jundiaí

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Ele foi flagrado com um carro furtado na região central da cidade
Ele foi flagrado com um carro furtado na região central da cidade

Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Jundiaí nesta segunda-feira (20) por suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi flagrado com um carro furtado na região central da cidade.

A equipe do Apoio Tático realizava patrulhamento quando avistou o suspeito debruçado sobre um veículo estacionado. Ao perceber a aproximação da viatura ele tentou se afastar do carro e a atitude despertou a atenção dos guardas.

Segundo a GM, durante a consulta da placa, os agentes constataram que o emplacamento correspondia a um veículo de cor marrom, enquanto o carro abordado era cinza. Na sequência, o homem apresentou um documento de um automóvel também cinza, porém com informações incompatíveis com o veículo, incluindo divergência no ano de fabricação. 

O carro abordado era do ano de 1988, enquanto a documentação apresentada indicava um modelo de 1994. Na vistoria, os guardas localizaram apenas parte da numeração do chassi e uma plaqueta de identificação que correspondia à placa de um veículo marrom. Já a numeração do motor apontou para um terceiro carro, que possuía registro de furto ocorrido em abril deste ano na estação ferroviária de Jundiaí.

O suspeito, que de acordo com a GM mora em Cabreúva e tem passagens por desacato, furto e roubo, disse aos guardas que adquiriu o veículo por meio de uma negociação realizada via Facebook. Diante das irregularidades, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde teve a prisão ratificada pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O carro foi apreendido e submetido à perícia criminal.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a autoria da adulteração e as circunstâncias da comercialização do automóvel. A ocorrência foi registrada pela equipe do Apoio Tático 2019 da Guarda Municipal, formada pelos guardas Zarantonello, F. Santos e Fialho, com apoio do Centro de Operações Táticas e do sistema de monitoramento.

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