Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Jundiaí nesta segunda-feira (20) por suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi flagrado com um carro furtado na região central da cidade.
A equipe do Apoio Tático realizava patrulhamento quando avistou o suspeito debruçado sobre um veículo estacionado. Ao perceber a aproximação da viatura ele tentou se afastar do carro e a atitude despertou a atenção dos guardas.
Segundo a GM, durante a consulta da placa, os agentes constataram que o emplacamento correspondia a um veículo de cor marrom, enquanto o carro abordado era cinza. Na sequência, o homem apresentou um documento de um automóvel também cinza, porém com informações incompatíveis com o veículo, incluindo divergência no ano de fabricação.
O carro abordado era do ano de 1988, enquanto a documentação apresentada indicava um modelo de 1994. Na vistoria, os guardas localizaram apenas parte da numeração do chassi e uma plaqueta de identificação que correspondia à placa de um veículo marrom. Já a numeração do motor apontou para um terceiro carro, que possuía registro de furto ocorrido em abril deste ano na estação ferroviária de Jundiaí.
O suspeito, que de acordo com a GM mora em Cabreúva e tem passagens por desacato, furto e roubo, disse aos guardas que adquiriu o veículo por meio de uma negociação realizada via Facebook. Diante das irregularidades, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde teve a prisão ratificada pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O carro foi apreendido e submetido à perícia criminal.
A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a autoria da adulteração e as circunstâncias da comercialização do automóvel. A ocorrência foi registrada pela equipe do Apoio Tático 2019 da Guarda Municipal, formada pelos guardas Zarantonello, F. Santos e Fialho, com apoio do Centro de Operações Táticas e do sistema de monitoramento.