Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Jundiaí nesta segunda-feira (20) por suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi flagrado com um carro furtado na região central da cidade.

A equipe do Apoio Tático realizava patrulhamento quando avistou o suspeito debruçado sobre um veículo estacionado. Ao perceber a aproximação da viatura ele tentou se afastar do carro e a atitude despertou a atenção dos guardas.

Segundo a GM, durante a consulta da placa, os agentes constataram que o emplacamento correspondia a um veículo de cor marrom, enquanto o carro abordado era cinza. Na sequência, o homem apresentou um documento de um automóvel também cinza, porém com informações incompatíveis com o veículo, incluindo divergência no ano de fabricação.