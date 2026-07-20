Itupeva já se prepara para a edição 2026 da Festa Arrastapé, que acontece no próximo fim de semana, entre os dias 24 e 26 de julho, com uma programação completa com shows musicais, apresentações de quadrilhas profissionais e das escolas municipais, corrida Arrasta Pé Run, praça de alimentação, atrações infantis e a Feirinha Delas, com empreendedoras do município.
A programação foi preparada para reunir as famílias em uma grande celebração cultural. Confira abaixo:
- Sexta-feira – 24/7
Abertura oficial – 18h
Apresentação de quadrilha profissional – 19h
Show com Luiz Miguel e Daniel – 20h30
- Sábado - 25/7 – Abertura dos portões às 11h
Show com Mateus Giaretta e Gabriel – 12h30
Apresentações de quadrilhas das escolas municipais – das 14h30 às 17h
Apresentação de quadrilha profissional – 19h
Distribuição dos kits da corrida no Cine Teatro – das 10h às 17h
Show com Rastapé – 20h30
- Domingo - 26/7 – Praça de alimentação a partir das 7h
Corrida – 7h
Aulão de Cardio Dance com André Ramalho – 7h40
Premiação da corrida – 8h30
Show com Paulo Cesar e Monte Bello – 12h30
Apresentação da quadrilha do CCI – horário a definir
Apresentação de quadrilha profissional – 19h
Show com Matheus Vargas – 20h30