Itupeva já se prepara para a edição 2026 da Festa Arrastapé, que acontece no próximo fim de semana, entre os dias 24 e 26 de julho, com uma programação completa com shows musicais, apresentações de quadrilhas profissionais e das escolas municipais, corrida Arrasta Pé Run, praça de alimentação, atrações infantis e a Feirinha Delas, com empreendedoras do município.

A programação foi preparada para reunir as famílias em uma grande celebração cultural. Confira abaixo: