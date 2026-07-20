20 de julho de 2026
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TRADIÇÃO

Arrastapé 2026 em Itupeva terá três dias de shows

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Itupeva
Festa acontece entre os dias 24 e 26 de julho, com programação para toda a família
Festa acontece entre os dias 24 e 26 de julho, com programação para toda a família

Itupeva já se prepara para a edição 2026 da Festa Arrastapé, que acontece no próximo fim de semana, entre os dias 24 e 26 de julho, com uma programação completa com shows musicais, apresentações de quadrilhas profissionais e das escolas municipais, corrida Arrasta Pé Run, praça de alimentação, atrações infantis e a Feirinha Delas, com empreendedoras do município.

A programação foi preparada para reunir as famílias em uma grande celebração cultural. Confira abaixo:

  • Sexta-feira – 24/7
    Abertura oficial – 18h
    Apresentação de quadrilha profissional – 19h
    Show com Luiz Miguel e Daniel – 20h30
  • Sábado - 25/7 – Abertura dos portões às 11h
    Show com Mateus Giaretta e Gabriel – 12h30
    Apresentações de quadrilhas das escolas municipais – das 14h30 às 17h
    Apresentação de quadrilha profissional – 19h
    Distribuição dos kits da corrida no Cine Teatro – das 10h às 17h
    Show com Rastapé – 20h30
  • Domingo - 26/7 – Praça de alimentação a partir das 7h
    Corrida – 7h
    Aulão de Cardio Dance com André Ramalho – 7h40
    Premiação da corrida – 8h30
    Show com Paulo Cesar e Monte Bello – 12h30
    Apresentação da quadrilha do CCI – horário a definir
    Apresentação de quadrilha profissional – 19h
    Show com Matheus Vargas – 20h30

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