A Prefeitura de Louveira informa que, ao longo desta semana, está realizando a mudança das instalações das Secretarias Municipais de Gestão Ambiental e de Ação Social.

As duas secretarias passarão a atender em um novo endereço, no prédio do antigo Nucca, localizado na rua Antônio Niero, Centro.

Em razão da transferência de mobiliário, equipamentos e documentos, os atendimentos poderão ocorrer de forma reduzida durante o período de mudança. A prefeitura pede a compreensão da população pelos eventuais transtornos temporários.