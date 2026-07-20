A Prefeitura de Louveira informa que, ao longo desta semana, está realizando a mudança das instalações das Secretarias Municipais de Gestão Ambiental e de Ação Social.
As duas secretarias passarão a atender em um novo endereço, no prédio do antigo Nucca, localizado na rua Antônio Niero, Centro.
Em razão da transferência de mobiliário, equipamentos e documentos, os atendimentos poderão ocorrer de forma reduzida durante o período de mudança. A prefeitura pede a compreensão da população pelos eventuais transtornos temporários.
A administração municipal reforça que a mudança tem como objetivo proporcionar melhores condições de atendimento e de funcionamento dos serviços prestados à população. Após a conclusão da transferência, os atendimentos serão normalizados no novo endereço.