20 de julho de 2026
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ATENDIMENTO

Secretarias de Louveira mudam de endereço nesta semana

Por Redação | Prefeitura de Louveira
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Cavallari / Google
Secretarias Municipais de Gestão Ambiental e de Ação Social vão para o prédio no Centro onde funcionava o antigo Nucca
Secretarias Municipais de Gestão Ambiental e de Ação Social vão para o prédio no Centro onde funcionava o antigo Nucca

A Prefeitura de Louveira informa que, ao longo desta semana, está realizando a mudança das instalações das Secretarias Municipais de Gestão Ambiental e de Ação Social.

As duas secretarias passarão a atender em um novo endereço, no prédio do antigo Nucca, localizado na rua Antônio Niero, Centro.

Em razão da transferência de mobiliário, equipamentos e documentos, os atendimentos poderão ocorrer de forma reduzida durante o período de mudança. A prefeitura pede a compreensão da população pelos eventuais transtornos temporários.

A administração municipal reforça que a mudança tem como objetivo proporcionar melhores condições de atendimento e de funcionamento dos serviços prestados à população. Após a conclusão da transferência, os atendimentos serão normalizados no novo endereço.

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