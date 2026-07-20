Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos contra o próprio filho, em Cabreúva, neste final de semana, após a Guarda Municipal ser acionada por um hospital no município, que recebeu a criança com diversos hematomas pelo corpo.

Quando os guardas chegaram à unidade de saúde, a mãe acompanhava o menino. A criança, que havia passado um período com o pai, relatou as agressões sofridas. A mãe reforçou o relato, afirmando que o filho havia se queixado da surra.

Equipes da Guarda Municipal se mobilizaram e localizaram o suspeito, que foi conduzido ao Plantão Policial. Em depoimento, ele confessou ter agredido o filho, alegando que pretendia lhe dar uma 'correção'.