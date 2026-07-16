Policiais militares apreenderam um revólver calibre 22, em uma casa no Jardim Ermida 2, em Jundiaí, na tarde desta quinta-feira (16). Os PMs foram até o imóvel para atendimento de uma ocorrência de ameaça.

No local, a moradora permitiu a entrada dos PMs para uma varredura, e os militares encontraram uma arma guardada nos fundos de um guarda-roupas. Além do revólver, os agentes encontraram também 30 munições intactas.

Ficou constatado que a arma pertencia ao falecido marido da moradora da casa.