16 de julho de 2026
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OCORRÊNCIA DE AMEAÇA

PMs encontram e apreendem arma de marido falecido

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Policiais militares apreenderam um revólver calibre 22, em uma casa no Jardim Ermida 2, em Jundiaí, na tarde desta quinta-feira (16). Os PMs foram até o imóvel para atendimento de uma ocorrência de ameaça.

No local, a moradora permitiu a entrada dos PMs para uma varredura, e os militares encontraram uma arma guardada nos fundos de um guarda-roupas. Além do revólver, os agentes encontraram também 30 munições intactas.

Ficou constatado que a arma pertencia ao falecido marido da moradora da casa. 

O armamento foi recolhido e as partes conduzidas à Central de Flagrantes. A ocorrência está em andamento e a matéria será atualizada em breve

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