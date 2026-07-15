Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na rua do Rosário, no Centro de Jundiaí, suspeito de furtar mercadorias de uma grande loja de utilidades domésticas.

De acordo com o registro da ocorrência, uma funcionária do estabelecimento percebeu quando o suspeito colocou diversos brinquedos e ferramentas dentro de uma mochila.

Ao deixar a loja sem efetuar o pagamento, ele foi abordado pela funcionária, que o obrigou a retornar ao interior do comércio, onde permaneceu contido.