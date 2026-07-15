15 de julho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Funcionária de loja no Centro detém na rua um suspeito de furto

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma equipe da PM que passava pelo local parou para prestar apoio
Uma equipe da PM que passava pelo local parou para prestar apoio

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na rua do Rosário, no Centro de Jundiaí, suspeito de furtar mercadorias de uma grande loja de utilidades domésticas.

De acordo com o registro da ocorrência, uma funcionária do estabelecimento percebeu quando o suspeito colocou diversos brinquedos e ferramentas dentro de uma mochila.

Ao deixar a loja sem efetuar o pagamento, ele foi abordado pela funcionária, que o obrigou a retornar ao interior do comércio, onde permaneceu contido.

Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local parou para prestar apoio. Após confirmar a tentativa de furto, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. Ele confessou que trocaria a mercadoria por drogas.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada.

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