Em função do feriado municipal de 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira de Jarinu, seguido de ponto facultativo, não haverá atendimento aos munícipes no Paço Municipal e nos demais setores administrativos nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17).

Os serviços de Emergência em Saúde na Unidade Mista e de Segurança Pública, que, por sua natureza, são realizados de forma ininterrupta, manterão os horários e critérios regulares de atendimento.

O atendimento ao público retorna normalmente na segunda-feira, 20 de julho de 2026.