15 de julho de 2026
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SERVIÇOS MUNICIPAIS

Dia da Padroeira de Jarinu é nesta quinta; veja abre e fecha

Por Redação | Prefeitura de Jarinu
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Divulgação / Prefeitura de Jarinu
Além do feriado na quinta-feira (16), haverá ponto facultativo na sexta (17), então setores administrativos, por exemplo, voltam ao expediente na segunda (20)
Além do feriado na quinta-feira (16), haverá ponto facultativo na sexta (17), então setores administrativos, por exemplo, voltam ao expediente na segunda (20)

Em função do feriado municipal de 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira de Jarinu, seguido de ponto facultativo, não haverá atendimento aos munícipes no Paço Municipal e nos demais setores administrativos nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17).

Os serviços de Emergência em Saúde na Unidade Mista e de Segurança Pública, que, por sua natureza, são realizados de forma ininterrupta, manterão os horários e critérios regulares de atendimento.

O atendimento ao público retorna normalmente na segunda-feira, 20 de julho de 2026.

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