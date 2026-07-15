Um homem de 26 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (15), suspeito de furtar barras de cobre do sistema de ar-condicionado do prédio onde funcionava o Supermercado Vencedor, na Ponte São João, em Jundiaí. O imóvel, fechado há cerca de três semanas, já foi alvo de outras invasões.

Por volta da 1h, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que pelo menos um criminoso havia invadido o prédio.

Quando os policiais da 2ª Cia do 49º Batalhão chegaram, o suspeito já havia fugido. Durante patrulhamento nas proximidades da região conhecida como Cracolândia da Ponte São João/São Camilo, um homem foi localizado com várias barras de cobre.