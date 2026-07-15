Um comerciante foi preso na tarde desta quarta-feira (15), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, durante uma operação da Polícia Civil que apreendeu centenas de produtos com indícios de falsificação de marcas famosas, entre bonés, roupas e outros itens.

A ação foi realizada após denúncia. No estabelecimento, os policiais encontraram os produtos expostos em vitrines e, segundo o registro da ocorrência, sendo comercializados como se fossem originais.

O comerciante recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de fraude no comércio e violação de registro de marca.