15 de julho de 2026
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OPERAÇÃO

Comerciante de Jundiaí é preso pela Polícia Civil por fraude

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia
Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia

Um comerciante foi preso na tarde desta quarta-feira (15), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, durante uma operação da Polícia Civil que apreendeu centenas de produtos com indícios de falsificação de marcas famosas, entre bonés, roupas e outros itens.

A ação foi realizada após denúncia. No estabelecimento, os policiais encontraram os produtos expostos em vitrines e, segundo o registro da ocorrência, sendo comercializados como se fossem originais.

O comerciante recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de fraude no comércio e violação de registro de marca.

O delegado arbitrou fiança de R$ 3 mil. O valor foi pago pelo suspeito, que recebeu alvará de soltura e responderá ao processo em liberdade.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia.

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