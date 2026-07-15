“Essas obras fazem parte de um planejamento que olha para o futuro de Jundiaí. Estamos preparando a cidade para crescer com mais mobilidade, segurança e qualidade de vida. As novas transposições vão melhorar a conexão entre as regiões, reduzir gargalos no trânsito e garantir uma infraestrutura mais eficiente para a população nos próximos anos”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

Melhorar a mobilidade urbana e ampliar a conexão entre diferentes regiões de Jundiaí são os objetivos das obras de transposição da rodovia Anhanguera previstas para o município. Representantes da Prefeitura de Jundiaí e da concessionária Motiva Autoban, responsável pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, se reuniram no Paço Municipal, na última semana, para alinhar o andamento das intervenções nos kms 54 (Vila Comercial/Vila Rami), 58 (avenida Jundiaí), 61 (avenida Luiz Latorre, sentido avenida Antônio Pincinato), 62 (continuação da avenida Luiz Latorre/avenida Antonio Frederico Ozanam) e 64 (Engordadouro).

As representantes da Motiva Autoban Claudia Mantero (especialista em Relações Institucionais), Silvia Novaes (gerente de implantação), Amanda Trindade (analista de projetos) e Nazaré Pereira (especialista em Projetos) foram recebidas pelo prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e pelos secretários municipais Ana Paula de Almeida (Mobilidade e Transporte) e Marco Antônio Bedin (Planejamento Urbano e Meio Ambiente). Também esteve presente o diretor de Engenharia de Mobilidade, Marcelo Roveri.

A concessionária apresentou o que está previsto em cada transposição. Todas as melhorias estão sendo discutidas com o Governo do Estado, a Prefeitura de Jundiaí e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). “Este encontro foi importante para alinharmos detalhes das ações que cabem a cada um e os cronogramas para cada transposição, para que a prefeitura planeje a implantação das obras viárias de conexão que ligará cada transposição a ser executada com o sistema viário municipal”, disse Marco Antônio Bedin. “Todas as intervenções serão fundamentais para a melhoria da mobilidade em nossa cidade e propiciarão deslocamentos mais rápidos e seguros para os munícipes”, emendou a secretária Ana Paula de Almeida.

“A parceria com a Prefeitura de Jundiaí traz muita satisfação para a concessionária Motiva Autoban. As obras trarão benefícios e transformarão a cidade, tanto para quem vive como quem trabalha, estuda ou passa pelo município. O fluxo de entrada e saída ficará ainda mais rápido, fácil e seguro”, completou Rodrigo Monteiro, diretor da Motiva Autoban.