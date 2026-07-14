A Polícia Federal (PF) indiciou nesta terça-feira (14) 48 investigados por descontos ilegais de mensalidades associativas dos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituo Nacional do Seguro Social (INSS). Dois dos 48 são o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e o ex-presidente do órgão Alessandro Stefanuto.

O encerramento da primeira investigação oriunda da Operação Sem Desconto dá fim a uma das fases das investigações. O inquérito que originou os indiciamentos apurou descontos irregulares de aposentados filiados à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer).

O relatório completo sobre as conclusões da investigação foi enviado ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF, ministro André Mendonça. O documento está em segredo de Justiça e, por este motivo, os detalhes não foram divulgados.