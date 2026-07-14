A Associação Acolhimento Bom Pastor e a Associação Almater promovem neste mês o projeto ‘Conexão – Oficina de Reciclagem’. A iniciativa gratuita é voltada para crianças e adolescentes com o objetivo de promover o desenvolvimento de habilidades motoras e comportamentais, e intermediar o acesso a diferentes tipos de arte.
A proposta visa a criação de brinquedos e obras artísticas, a partir de materiais recicláveis como papelão, plástico, metais, entre outros, destacando a importância da sustentabilidade e da reutilização de materiais na produção artística, mesclando a arte do grafite como forma de expressão urbana e discutindo seu papel na transformação do ambiente urbano e na expressão cultural, com técnicas básicas como linhas, sombras e perspectivas.
Na Associação Acolhimento Bom Pastor, localizada no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, as aulas acontecerão semanalmente, todas às terças-feiras, das 13h30 às 15h30. Já na Associação Almater, localizada no Anhangabaú, as aulas acontecerão todas às quintas-feiras, das 13h30 às 15h30. O projeto tem carga horária de aproximadamente três meses.
Conexão
O projeto ‘Conexão’ visa fomentar o aprendizado de técnicas e criação artística, já que seu principal objetivo é aproximar expressões artísticas do dia a dia de crianças e jovens, a fim de que possam cultivar, de acordo com suas próprias perspectivas, uma compreensão crítica fundamentada na prática democrática do pensamento livre.
O Conexão é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução, e tem produção da Renovarte Produtora Cultural, apoio da Soul Projetos e patrocínio da De Marchi.
Acessibilidade
Pessoas com Deficiência (PCD´s) e neurodivergentes receberão materiais acessíveis e terão acompanhamento de profissionais qualificados durante toda execução do Projeto.
Serviço
Oficina de Reciclagem
Início 28/07: Todas as terças-feiras, das 13h30 às 15h30;
Local: Associação Acolhimento Bom Pastor - Estrada Municipal do Varjão, 1641 - Novo Horizonte, Jundiaí (SP).
Início 30/07 – Todas as quintas-feiras das 13h30 às 15h30;
Local: Associação Almater - Rua Prof. Getúlio Nogueira de Sá, 52 - Anhangabaú, Jundiaí (SP).