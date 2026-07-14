A Associação Acolhimento Bom Pastor e a Associação Almater promovem neste mês o projeto ‘Conexão – Oficina de Reciclagem’. A iniciativa gratuita é voltada para crianças e adolescentes com o objetivo de promover o desenvolvimento de habilidades motoras e comportamentais, e intermediar o acesso a diferentes tipos de arte.

A proposta visa a criação de brinquedos e obras artísticas, a partir de materiais recicláveis como papelão, plástico, metais, entre outros, destacando a importância da sustentabilidade e da reutilização de materiais na produção artística, mesclando a arte do grafite como forma de expressão urbana e discutindo seu papel na transformação do ambiente urbano e na expressão cultural, com técnicas básicas como linhas, sombras e perspectivas.

Na Associação Acolhimento Bom Pastor, localizada no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, as aulas acontecerão semanalmente, todas às terças-feiras, das 13h30 às 15h30. Já na Associação Almater, localizada no Anhangabaú, as aulas acontecerão todas às quintas-feiras, das 13h30 às 15h30. O projeto tem carga horária de aproximadamente três meses.

Conexão