A Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) de Jundiaí está com inscrições abertas para interessados em participar da próxima edição. Empreendedores interessados em ampliar a visibilidade das suas marcas, conquistar novos clientes e gerar negócios têm na Feira a oportunidade de expor seus produtos e serviços em um dos maiores eventos de fomento ao empreendedorismo da cidade.

Empreendedores de diferentes segmentos podem participar da Fens, desde que atendam aos critérios estabelecidos no edital (CLICA AQUI).

Inscrições

Os interessados podem se inscrever gratuitamente. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo portal Jundiaí Empreendedora (CLICA AQUI). O preenchimento do cadastro deve ser realizado dentro do prazo previsto e o interessado precisa acompanhar as orientações disponíveis no edital.