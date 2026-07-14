Um homem que já estava detido por guardas municipais, após ser flagrado com 300 porções de drogas, em um ponto de tráfico ao lado do Parque da Cidade, em Cabreúva, tentou fugir ao ser informado de que seria conduzido à delegacia sob voz de prisão. Até então a abordagem seguia tranquilamente.

Os GMs faziam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico, entre o parque e uma escola estadual, quando avistaram o suspeito. Ao notar a aproximação da viatura, ele chegou a esboçar fuga, mas foi rapidamente abordado.

Durante a revista, os agentes encontraram 300 porções de maconha, cocaína, crack e ice, além de dinheiro.