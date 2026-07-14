14 de julho de 2026
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'CAIU NA REAL!'

Com 300 porções de drogas, ele tinha dúvidas de que seria preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi encaminhado ao DP, onde teve a prisão ratificada
Ele foi encaminhado ao DP, onde teve a prisão ratificada

Um homem que já estava detido por guardas municipais, após ser flagrado com 300 porções de drogas, em um ponto de tráfico ao lado do Parque da Cidade, em Cabreúva, tentou fugir ao ser informado de que seria conduzido à delegacia sob voz de prisão. Até então a abordagem seguia tranquilamente.

Os GMs faziam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico, entre o parque e uma escola estadual, quando avistaram o suspeito. Ao notar a aproximação da viatura, ele chegou a esboçar fuga, mas foi rapidamente abordado.

Durante a revista, os agentes encontraram 300 porções de maconha, cocaína, crack e ice, além de dinheiro.

A ocorrência transcorria normalmente até o momento em que o homem foi informado de que seria conduzido à delegacia preso em flagrante. Ao receber voz de prisão, ele se desesperou e tentou fugir, sendo contido pelos guardas.

Após ser imobilizado, o suspeito foi colocado no compartimento de presos da viatura e encaminhado à delegacia, onde teve a prisão em flagrante ratificada.

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