Um homem foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (13), no bairro Pacaembu II, em Itupeva, suspeito de dirigir embriagado, sem habilitação e com um carro furtado, atingindo dois veículos que estavam estacionados na rua onde mora. Ele responderá por furto, embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação, acidente de trânsito sem vítima e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O proprietário de um dos carros atingidos estava em casa quando ouviu o barulho da colisão. Ao sair, encontrou seu veículo bastante danificado e o motorista do outro automóvel aparentando estar embriagado. Ao tentar conversar com ele, o suspeito ignorou os questionamentos, acelerou e entrou em uma residência na mesma rua.

A Polícia Militar foi acionada e, durante o atendimento da ocorrência, constatou que um segundo veículo estacionado também havia sido atingido pelo mesmo motorista, que estava em fuga.