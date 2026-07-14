Um homem foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (13), no bairro Pacaembu II, em Itupeva, suspeito de dirigir embriagado, sem habilitação e com um carro furtado, atingindo dois veículos que estavam estacionados na rua onde mora. Ele responderá por furto, embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação, acidente de trânsito sem vítima e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
O proprietário de um dos carros atingidos estava em casa quando ouviu o barulho da colisão. Ao sair, encontrou seu veículo bastante danificado e o motorista do outro automóvel aparentando estar embriagado. Ao tentar conversar com ele, o suspeito ignorou os questionamentos, acelerou e entrou em uma residência na mesma rua.
A Polícia Militar foi acionada e, durante o atendimento da ocorrência, constatou que um segundo veículo estacionado também havia sido atingido pelo mesmo motorista, que estava em fuga.
Ao irem até a casa do suspeito, os policiais perceberam que a placa do carro estava adulterada com fita isolante, utilizada para alterar a letra "F" para "E".
Os PMs foram recebidos pela esposa do homem, que autorizou a entrada da equipe na residência. O suspeito foi localizado escondido no sótão, ao lado da caixa d'água.
Durante a abordagem, ele confessou ter furtado o veículo. Em consulta aos seus antecedentes, os policiais também descobriram que ele estava em liberdade provisória por outro crime de furto.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada.