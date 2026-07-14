O mês de julho será encerrado com uma das celebrações mais tradicionais de Itatiba. Entre os dias 24 e 26 de julho, o Parque Luís Latorre recebe a 28ª Festa de São Pedro, promovida pela Prefeitura de Itatiba. A programação de 2026 reúne 12 apresentações musicais, manifestações culturais, gastronomia típica, artesanato, produtos rurais e atividades para toda a família, com entrada e estacionamento gratuitos.
A festa começa na sexta-feira (24), às 19h, com a abertura dos portões e da praça de alimentação, além da venda de frutas e derivados. Às 20h, será realizada a cerimônia oficial em frente à tradicional fogueira, com participação especial de boas-vindas do Grupo de Cordas D'Alba. Na sequência, às 20h30, o público acompanha o show de Dhiego Marques.
No sábado (25), a programação começa às 10h, com a abertura dos portões e da praça de alimentação, artesanato, venda de frutas e derivados, além da Cidade das Crianças, com personagens e brinquedos infláveis. Pela manhã, sobem ao palco Laura Carmo (10h) e Banda Jovem do Conservatório (10h30).
A tradicional Festa Inclusiva está marcada para o período das 11h30 às 12h30, a fim de proporcionar uma hora sem estímulos sonoros para maior conforto de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em seguida, é a vez da Quadrilha da Terceira Idade do Fundo Social (12h30), sempre um momento aguardado da festa.
Na tarde de sábado, apresentam-se Robson Póvoa e Trio Pé de Serra (14h) e o Quarteto Panela Véia (16h). Às 19h, a cantora Lilian Ximenes encerra a programação musical do dia.
No domingo (26), as atividades também começam às 10h, com abertura dos portões, praça de alimentação, artesanato, produtos rurais e atrações infantis. A programação musical terá Aurora Sounds (10h30), Corporação Musical Santa Cecília (12h), Orquestra de Violeiros de Itatiba (13h30), a dupla Badulaque (17h) e Burn Water (18h30). O encerramento da festa está previsto para as 21h.
Além das atrações culturais, o público poderá aproveitar durante todo o fim de semana a praça de alimentação, com comidas típicas, produtos de entidades assistenciais, artesanato local e a comercialização de frutas e derivados produzidos em Itatiba, fortalecendo a economia criativa e os produtores rurais do município.
As crianças também contarão com um espaço especialmente preparado para diversão, com brinquedos infláveis e personagens.
Programação artística Festa de São Pedro 2026
Sexta-feira (24)
19h – Abertura dos portões, praça de alimentação, artesanato, venda de frutas e derivados. Especial de boas-vindas com o Grupo de Cordas D'Alba
20h – Benção da Fogueira: abertura oficial em frente à fogueira
20h30 – Dhiego Marques (foto)
22h – Encerramento
Sábado (25)
10h – Abertura dos portões, praça de alimentação, artesanato, venda de frutas e derivados, Cidade das Crianças com personagens e brinquedos infláveis
10h – Laura Carmo
10h30 – Banda Jovem do Conservatório
11h30 – Festa Inclusiva (Hora do Silêncio)
12h30 – Quadrilha da Terceira Idade do Fundo Social
14h – Robson Póvoa e Trio Pé de Serra
16h – Quarteto Panela Véia
19h – Lilian Ximenes (foto)
21h – Encerramento
Domingo (26)
10h – Abertura dos portões, praça de alimentação, artesanato, venda de frutas e derivados, Cidade das Crianças com personagens e brinquedos infláveis
10h30 – Aurora Sounds
12h – Corporação Santa Cecília
13h30 – Orquestra de Violeiros de Itatiba
17h – Badulaque (foto)
18h30 – Burn Water
21h – Encerramento