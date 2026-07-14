O mês de julho será encerrado com uma das celebrações mais tradicionais de Itatiba. Entre os dias 24 e 26 de julho, o Parque Luís Latorre recebe a 28ª Festa de São Pedro, promovida pela Prefeitura de Itatiba. A programação de 2026 reúne 12 apresentações musicais, manifestações culturais, gastronomia típica, artesanato, produtos rurais e atividades para toda a família, com entrada e estacionamento gratuitos.

A festa começa na sexta-feira (24), às 19h, com a abertura dos portões e da praça de alimentação, além da venda de frutas e derivados. Às 20h, será realizada a cerimônia oficial em frente à tradicional fogueira, com participação especial de boas-vindas do Grupo de Cordas D'Alba. Na sequência, às 20h30, o público acompanha o show de Dhiego Marques.

No sábado (25), a programação começa às 10h, com a abertura dos portões e da praça de alimentação, artesanato, venda de frutas e derivados, além da Cidade das Crianças, com personagens e brinquedos infláveis. Pela manhã, sobem ao palco Laura Carmo (10h) e Banda Jovem do Conservatório (10h30).