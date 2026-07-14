Responsável por movimentar a economia, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento das cidades, o comércio varejista tem papel estratégico no crescimento do Brasil. Nesta quinta-feira (16), é celebrado o Dia do Comerciante, data que reconhece a contribuição dos empresários do setor para a economia nacional e para a qualidade de vida da população.

A data foi instituída em 1953 em homenagem a José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, considerado um dos principais incentivadores do comércio brasileiro. Economista e estadista, foi responsável por importantes medidas que contribuíram para a abertura dos portos e o fortalecimento da atividade comercial no país.

Segundo Edison Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, o comércio continua sendo um dos principais motores da economia regional. "Jundiaí reúne mais de 30 mil empresas do comércio varejista, um setor que se destaca pela capacidade de gerar empregos, renda e oportunidades para milhares de famílias. Além de movimentar a economia, o comerciante investe, empreende, assume riscos e contribui diretamente para o desenvolvimento da cidade e da região. Neste Dia do Comerciante, prestamos nossa homenagem a todos aqueles que, com trabalho, dedicação e espírito empreendedor, fortalecem diariamente o comércio local."

Comércio fortalecido em todas as regiões