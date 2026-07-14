Responsável por movimentar a economia, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento das cidades, o comércio varejista tem papel estratégico no crescimento do Brasil. Nesta quinta-feira (16), é celebrado o Dia do Comerciante, data que reconhece a contribuição dos empresários do setor para a economia nacional e para a qualidade de vida da população.
A data foi instituída em 1953 em homenagem a José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, considerado um dos principais incentivadores do comércio brasileiro. Economista e estadista, foi responsável por importantes medidas que contribuíram para a abertura dos portos e o fortalecimento da atividade comercial no país.
Segundo Edison Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, o comércio continua sendo um dos principais motores da economia regional. "Jundiaí reúne mais de 30 mil empresas do comércio varejista, um setor que se destaca pela capacidade de gerar empregos, renda e oportunidades para milhares de famílias. Além de movimentar a economia, o comerciante investe, empreende, assume riscos e contribui diretamente para o desenvolvimento da cidade e da região. Neste Dia do Comerciante, prestamos nossa homenagem a todos aqueles que, com trabalho, dedicação e espírito empreendedor, fortalecem diariamente o comércio local."
Comércio fortalecido em todas as regiões
Embora o Centro concentre o maior número de estabelecimentos comerciais, bairros como Eloy Chaves, Vila Arens, Ponte São João e Vila Rami vêm registrando crescimento contínuo na abertura de novos negócios, refletindo a expansão do varejo em diferentes regiões do município.
Para Maltoni, essa descentralização amplia as opções para os consumidores e fortalece a economia local. "Hoje, o consumidor encontra em Jundiaí uma ampla variedade de produtos e serviços, com qualidade, preços competitivos e atendimento diferenciado, sem a necessidade de se deslocar para grandes centros. Isso demonstra a força e a maturidade do nosso comércio."
O presidente destaca ainda que empreender no varejo exige constante adaptação às mudanças do mercado, ao avanço da tecnologia e ao comportamento do consumidor.
"Ser comerciante é enfrentar desafios diários com criatividade, inovação e perseverança. O Sincomercio e a CDL Jundiaí atuam permanentemente na defesa dos interesses do setor, oferecendo orientação, representatividade e apoio aos empresários para que possam continuar investindo, gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento econômico da nossa região."
Jantar do Comércio celebra os empresários
Como parte das comemorações pelo Dia do Comerciante, o Sincomercio Jundiaí e Região e a CDL Jundiaí realizam neste sábado (18), o tradicional Jantar do Comércio, na sede de campo do Clube Jundiaiense.
Durante o evento será realizada a oitava edição do Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante, que reconhecerá mais de 70 segmentos empresariais escolhidos pela população em pesquisa presencial e on-line, coordenada pelo Grupo Impacto Comunicação, Eventos e Assessoria.
"O Jantar do Comércio é um momento de reconhecimento e valorização dos empresários que ajudam a construir uma economia forte e dinâmica. Já o Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante evidencia as marcas mais lembradas pela população e reforça a importância do empreendedorismo, da excelência no atendimento e da dedicação de quem faz o comércio de Jundiaí crescer a cada ano", destaca Edison Maltoni.
O Jantar do Comércio é uma realização do Sincomercio Jundiaí e Região e da CDL Jundiaí, com patrocínio de Sicoob União Sudeste, Nativa Veículos, Grupo Andreta, Delphos Segurança, Facilities e Segurança, Maxi Shopping Jundiaí e Unimed Jundiaí. O evento conta ainda com apoio educacional do Senac Jundiaí e apoio cultural do Sesc Jundiaí.