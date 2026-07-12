Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada de hoje no bairro Jardim Lúcia II, em Itatiba. Policiais militares do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) prenderam o suspeito por violência doméstica, vias de fato (atos de agressão física ou provocação contra alguém que não resultam em lesão corporal, ou seja, não deixam marcas, cortes ou hematomas, como empurrões, puxões de cabelo, tapas e arremesso de objetos), ameaça, desacato, desobediência e resistência.

A equipe foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atendimento de uma ocorrência de agressão. Durante o atendimento, os policiais constataram que o homem apresentava sinais de embriaguez e comportamento agressivo. Ao tentarem ouvir a filha, de 12 anos, ele passou a impedir seu relato, desacatou os policiais, desobedeceu as ordens legais e resistiu à prisão. Após a intervenção da equipe, a adolescente relatou ter sido agredida e ameaçada pelo pai. A mãe das crianças foi acionada e assumiu os cuidados dos filhos.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Itatiba, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica, vias de fato, ameaça, desacato, desobediência e resistência. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.