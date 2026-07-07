Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaça e lesão corporal contra a esposa, na noite desta segunda-feira (6), em Várzea Paulista. Ao ratificar a prisão, o delegado responsável destacou a relevância do depoimento da vítima diante das versões conflitantes apresentadas pelo casal.

A mulher procurou ajuda na base da Polícia Militar, afirmando que havia sido agredida pelo marido e mantida trancada dentro de casa, conseguindo escapar pela janela. Pouco depois, o suspeito também foi ao local, após perceber que a esposa havia deixado a residência.

Segundo a vítima, a discussão começou quando ela convidou o marido para ir ao supermercado e ele recusou. Em seguida, ela decidiu não preparar o jantar, o que teria provocado as agressões.