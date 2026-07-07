Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaça e lesão corporal contra a esposa, na noite desta segunda-feira (6), em Várzea Paulista. Ao ratificar a prisão, o delegado responsável destacou a relevância do depoimento da vítima diante das versões conflitantes apresentadas pelo casal.
A mulher procurou ajuda na base da Polícia Militar, afirmando que havia sido agredida pelo marido e mantida trancada dentro de casa, conseguindo escapar pela janela. Pouco depois, o suspeito também foi ao local, após perceber que a esposa havia deixado a residência.
Segundo a vítima, a discussão começou quando ela convidou o marido para ir ao supermercado e ele recusou. Em seguida, ela decidiu não preparar o jantar, o que teria provocado as agressões.
Já o homem apresentou outra versão. Ele afirmou que o casal já havia retornado do supermercado e que a esposa queria sair novamente para comprar cocaína. Segundo ele, ao negar o pedido e impedir que ela saísse, ela se recusou a fazer o jantar, dando início à discussão.
Ambos foram encaminhados à delegacia. Ao ratificar a prisão em flagrante, o delegado ressaltou que, em casos de violência doméstica, o relato da vítima possui especial relevância, principalmente quando corroborado por lesões aparentes. Ele também destacou que a mulher apresentava ferimentos visíveis no rosto e no pescoço e que já havia solicitado medidas protetivas contra o companheiro em ocasião anterior, evidenciando um histórico de conflitos e risco no ambiente familiar.
Após o registro da ocorrência, o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.