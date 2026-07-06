Com a chegada das férias escolares de julho, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) orienta os pais e responsáveis a verificarem a caderneta de vacinação das crianças e atualizarem as doses em atraso antes de viagens e atividades de lazer. A medida é fundamental para garantir a proteção contra doenças imunopreveníveis e reduzir o risco de transmissão em períodos de maior circulação de pessoas.

A vacinação é uma das principais estratégias de saúde pública para prevenir surtos e epidemias, além de proteger pessoas que não podem ser imunizadas, como indivíduos imunocomprometidos ou com contraindicações específicas. Por isso, manter o calendário vacinal em dia é um cuidado importante tanto para a proteção individual quanto coletiva.

No primeiro ano de vida, o calendário básico de vacinação infantil já contempla imunizantes que protegem contra doenças como sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite, coqueluche, difteria e tétano, disponíveis gratuitamente nas unidades de saúde.

Orientação especializada