Com a chegada das férias escolares de julho, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) orienta os pais e responsáveis a verificarem a caderneta de vacinação das crianças e atualizarem as doses em atraso antes de viagens e atividades de lazer. A medida é fundamental para garantir a proteção contra doenças imunopreveníveis e reduzir o risco de transmissão em períodos de maior circulação de pessoas.
A vacinação é uma das principais estratégias de saúde pública para prevenir surtos e epidemias, além de proteger pessoas que não podem ser imunizadas, como indivíduos imunocomprometidos ou com contraindicações específicas. Por isso, manter o calendário vacinal em dia é um cuidado importante tanto para a proteção individual quanto coletiva.
No primeiro ano de vida, o calendário básico de vacinação infantil já contempla imunizantes que protegem contra doenças como sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite, coqueluche, difteria e tétano, disponíveis gratuitamente nas unidades de saúde.
Orientação especializada
Além das unidades de saúde, a população pode buscar orientação nos Ambulatórios dos Viajantes do estado, localizados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP), no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Os serviços oferecem orientações sobre prevenção de doenças transmitidas por água e alimentos, cuidados contra picadas de mosquitos, acidentes com animais peçonhentos, riscos de exposição à raiva e recomendações para viagens aéreas, incluindo medidas para prevenir trombose venosa.
Principais vacinas a conferir antes de viajar
Febre amarela: aplicar pelo menos 10 dias antes do embarque;
Sarampo e rubéola: vacinação recomendada ao menos 15 dias antes da viagem;
Poliomielite: dose indicada pelo menos quatro semanas antes para viajantes que vão a áreas de risco;
Demais vacinas do calendário de rotina: verificar se não há doses em atraso.
Como acessar o serviço?
Para o agendamento, é necessário informar nome completo, data de nascimento, filiação, telefone de contato, horário de interesse (manhã ou tarde) e sugestão de data. As consultas serão marcadas mediante a disponibilidade de atendimentos, tentando respeitar o mais próximo possível da opção desejada.
São Paulo
Núcleo de Medicina do Viajante
Instituto de Infectologia Emílio Ribas
Telefone: 55 11 3896-1366
Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 165 – Pacaembu
Contato para agendamento: medviajante@emilioribas.sp.gov.br
Ambulatório dos Viajantes
Hospital de Clínicas da USP
Contato para agendamento: 55 11 2661-6392
Endereço: Prédio dos Ambulatórios 4º andar – sala 8
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, Cerqueira César – São Paulo – Capital
Aberto das 8h às 16h. Emergência 24h
Ambulatório de Medicina do Viajante
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Endereço: Rua Borges Lagoa, 770- Vila Clementino
Contato para agendamento: 55 11 5084-5005
Horário de Atendimento: segunda a sexta das 13h30 às 17h.
Ribeirão Preto
Ambulatório de Medicina dos Viajantes
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP
Endereço: Av. Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre- Campus – Ribeirão Preto/SP
Contato para agendamento: 55 16 3602-2695
Dia de atendimento: terças-feiras, 13h às 16h