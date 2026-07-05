Uma cervejinha durante o churrasco da empresa, uma taça de vinho durante um encontro romântico ou um drink durante uma festa. A bebida alcoólica está presente em diversas situações sociais e se tornou um hábito que passa quase despercebido. Mas, para muitas pessoas, essa realidade está deixando de existir.

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado IWSR, o consumo global de álcool deve diminuir até a próxima década. A previsão é que, até 2035, os volumes estarão 1% abaixo dos do ano passado, apesar do aumento de 9% no número global de consumidores em idade legal para beber.

Os dados nacionais trazem um cenário semelhante. Segundo o 3° Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, divulgado no ano passado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, em onze anos, o número de brasileiros que bebem caiu 5,2%. Apesar disso, a pesquisa traz uma informação interessante — apesar de o brasileiro beber menos, para aqueles que ainda consomem álcool, o padrão de uso abusivo continua elevado.