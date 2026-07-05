Uma cervejinha durante o churrasco da empresa, uma taça de vinho durante um encontro romântico ou um drink durante uma festa. A bebida alcoólica está presente em diversas situações sociais e se tornou um hábito que passa quase despercebido. Mas, para muitas pessoas, essa realidade está deixando de existir.
De acordo com a empresa de pesquisa de mercado IWSR, o consumo global de álcool deve diminuir até a próxima década. A previsão é que, até 2035, os volumes estarão 1% abaixo dos do ano passado, apesar do aumento de 9% no número global de consumidores em idade legal para beber.
Os dados nacionais trazem um cenário semelhante. Segundo o 3° Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, divulgado no ano passado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, em onze anos, o número de brasileiros que bebem caiu 5,2%. Apesar disso, a pesquisa traz uma informação interessante — apesar de o brasileiro beber menos, para aqueles que ainda consomem álcool, o padrão de uso abusivo continua elevado.
É HORA DE DIMINUIR
Segundo as pesquisas, após a pandemia de Covid-19, a preocupação com a saúde levou as pessoas a se tornarem mais conscientes de suas práticas e priorizarem atitudes que façam bem ao corpo e à mente — o que inclui diminuir o consumo de álcool.
Entre essas pessoas está Tatiana Vieira, editora audiovisual de 46 anos que decidiu cortar totalmente o álcool da sua vida. “O motivo principal foi para perder peso. Comecei meu processo de emagrecimento no fim do ano passado, mas os benefícios foram tantos que decidi cortar para sempre.”
Tatiana Vieira decidiu eliminar completamente o álcool da rotina
Ela explica que começou a beber muito cedo, aos 14 anos, e hoje consegue enxergar que nunca conseguiu beber socialmente. “Sempre tive dificuldade com limites e tendência à compulsão, então quando tomei um susto na saúde, decidi cortar. Sabia que, mesmo que conseguisse beber com equilíbrio, nunca seria capaz de garantir para mim mesma que repetiria o feito.”
Por outro lado, existem pessoas que nunca sentiram vontade de beber e a ausência do consumo de álcool é pautada totalmente pelo desinteresse. Para o analista de sistemas de 38 anos, que prefere se manter anônimo, apesar de já ter experimentado bebidas alcoólicas, nunca teve interesse ou atração pelo hábito.
Mesmo assim, ele entende a conexão entre situações sociais e a bebida. “A maioria dos meus amigos, parentes e familiares consome álcool e entendo que esse é o comum. Acredito que o álcool seja peça fundamental em eventos, festas e confraternizações, porque eles giram em torno de beber.”
Assim como Tatiana, o analista também enxerga a ausência de álcool em sua vida como algo positivo. “Pelo menos, nunca passei mal por beber e sempre pude lembrar dos acontecimentos!”, brinca ele.
MAS E O COMÉRCIO?
Recentemente, bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais e até empresas de bebidas estão voltando sua atenção a essa tendência de mudança de comportamento. Em Jundiaí, bares como o Janela Bar e o Santa Leda incluíram opções de drinks não alcoólicos em seus cardápios, mas, para ambos, a iniciativa foi para agradar os mais jovens. “Crianças e adolescentes vinham para o bar com os pais e queriam tomar algo parecido. Então começamos a servir opções sem álcool, em um copo bonito e todo ornamentado, para que a família toda possa desfrutar”, explica Erico Godao, gerente do bar Santa Leda.
Para Guilherme Giorge Assempção, gerente do Janela Bar, essa mudança de comportamento ainda não foi sentida. “A procura por drinks não alcoólicos é baixa. Geralmente quem pede são mais as crianças e adolescentes que acompanham os pais, mas mesmo assim, sai bem pouco.”
Já Erico tem uma visão diferente. “Ainda não tem uma procura significativa, mas a saída de drinks sem álcool aumentou entre jovens que abdicaram do álcool ou que procuram um estilo de vida mais saudável.”
O que o gerente explica, porém, é que muita gente deixou de frequentar os bares por conta da saúde. “Devido à onda de canetas emagrecedoras e da academia, as pessoas evitam, porque o ambiente condiciona muito a pessoa. Geralmente, eles preferem consumir em bares focados especificamente em alimentação saudável.”
Mesmo assim, os estabelecimentos seguem tentando. Para Erico, os adultos não buscam tanto pelos drinks não alcoólicos quanto os jovens, mas apreciam os lançamentos zero, principalmente de cerveja. “A Corona e a Budweiser lançaram versões zero álcool e a Stella Artois lançou a Pure Gold, uma versão mais recente, sem glúten e menos calórica. As pessoas preferem, não apenas por estarem dirigindo, mas porque é melhor para a saúde e não traz aquela sensação de inchaço.”
Além disso, para atender esse novo perfil de consumidores, o Santa Leda estuda mudanças em todo o cardápio, com opções vegetarianas, com carnes menos gordurosas e assadas e pratos mais saudáveis. Sobre as bebidas, Erico explica que a própria Ambev incentiva os bares a divulgar nas redes sociais as novidades zero álcool, para atrair novamente os consumidores.
A TENDÊNCIA BRASILEIRA
Apesar dos números indicarem o contrário, tanto o analista de sistemas quanto Tatiana afirmam ter dificuldade para visualizar a mudança de comportamento na prática. Para o analista, é uma questão cultural muito enraizada. “Desconheço a redução do consumo, inclusive porque o consumo de álcool faz parte da cultura humana. Tudo gira em torno disso, faz parte de todos os eventos, unindo pessoas.”
Já Tatiana traz uma visão semelhante à de Erico. “Percebo amigos da minha faixa etária, 40+, mais preocupados com a saúde e tentando beber menos, inclusive consumindo mais cervejas zero, mas as pessoas ainda resistem em cortar totalmente o álcool, acham exagero. O que percebo é que a discussão de vida saudável sem álcool no Brasil ainda é muito escassa, mas esse cenário está avançando aos poucos por aqui.”
Mesmo assim, a editora acredita em uma mudança cultural e de comportamento mais profunda nas novas gerações. “Tenho uma sobrinha de 18 anos que não bebe. Estamos vivendo uma era de maior consciência sobre o próprio corpo e da busca pela saúde e longevidade, ao contrário das décadas de 80 e 90 em que cresci. Quem cresceu nessa época, está sentindo a conta da saúde chegar e tentando criar seus filhos de forma diferente. Sou otimista, acredito que estamos sempre avançando!”