As inscrições gratuitas para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre começam nesta terça-feira (7). O procedimento deve ser realizado, exclusivamente, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Os interessados têm até sexta-feira (10) para se inscreverem. A iniciativa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior.

O candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas. Todas as informações estão no Edital n°51/2026, publicado pelo Ministério da Educação (MEC) na última quarta-feira (1º).

Quem pode se inscrever