06 de julho de 2026
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CAIEIRAS

Criança de 10 anos engasga com lanche durante jogo do Brasil

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Após o susto, os pais agradeceram o socorro prestado pelos guardas
Após o susto, os pais agradeceram o socorro prestado pelos guardas

Guardas municipais salvaram uma criança de 10 anos que se engasgou com um pedaço de carne durante o jogo do Brasil contra a Noruega realizado neste domingo (5). A criança estava em uma lanchonete, em Caieiras, comendo lanche com a família quando se engasgou.

De acordo com a GM, os guardas foram abordados por um pai desesperado carregando o filho no colo apresentando sinais de asfixia e dificuldades para respirar devido ao engasgo com um pedaço de carne. Um dos guardas realizou a manobra de Heimlich na criança e conseguiu desobstruir as vias áreas da criança, tendo ela voltado a respirar ainda no local.

Após o susto, a criança foi entregue aos pais.

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