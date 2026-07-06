O comércio de rua de Jundiaí funciona em horário especial neste sábado (11), com atendimento até às 18h. O funcionamento em horário estendido no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil está garantido pela cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, Edison Maltoni, o horário especial tem o objetivo de oferecer mais tempo de compra aos consumidores. “Constatamos um aumento de até 32% nas vendas nos sábados de horário estendido. Por isso, os lojistas devem atrair o consumidor, investir na decoração da vitrine, apostar em produtos para esta época do ano, inclusive pensando nas férias escolas. Também é válido investir em promoções já visando o Dia dos Pais, diversificar os meios de pagamento e se preparar as temperaturas mais frias”, observa.

Por conta das temperaturas mais baixas nesse período, Maltoni destaca as oportunidades de aumento de vendas de produtos como cobertores, roupas e calçados, acessórios, aquecedores, vinhos e chocolates. “É preciso aproveitar o momento e impulsionar o faturamento”, pontua. A dica também é válida para as festas ‘julinas’ que já entraram no calendário brasileiro e também resultam em vendas em segmentos diversos como vestuário, decoração, acessórios e gastronomia.