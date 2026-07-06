Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (6), no bairro Rio das Pedras, em Itupeva, suspeito de agredir e ameaçar de morte a companheira e a enteada adolescente. A prisão foi realizada por policiais militares e exigiu o arrombamento da porta da residência e, posteriormente, da porta do banheiro onde o suspeito havia se escondido. A ocorrência foi presenciada por duas crianças autistas, de 2 e 6 anos, filhos da vítima.

A adolescente foi quem acionou a PM e aguardou a chegada da equipe em um comércio do bairro. Aos policiais, ela relatou que o padrasto havia feito ameaças de morte e encostado uma faca em seu pescoço e também no da mãe.

No imóvel, os policiais fizeram contato com a companheira do suspeito, que confirmou as agressões e as ameaças. Ela informou ainda que o homem tentaria fugir pelos fundos da residência.