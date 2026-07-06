Várzea Paulista receberá, em breve, um novo pacote de melhorias estruturais relevantes, com recapeamentos, pavimentações, drenagem (escoamento adequado de águas das chuvas), guias e sarjetas. Graças a um convênio de R$ 10 milhões com o governo estadual, a prefeitura fará obras em 15 ruas e avenidas da cidade — vias inteiras ou trechos. Ao todo, serão 41.769,02 m² de recapeamentos e 1,2 mil m² de pavimentações. O intuito é melhorar a qualidade viária de áreas prioritárias.
Vias que serão contempladas:
- Rua Amarã;
- Rua Aratá;
- Rua das Begônias;
- Rua dos Brincos de Princesa;
- Rua do Tanque Velho;
- Rua José Dias de Castro;
- Rua Paraíso;
- Rua Paschoal Gianfrancesco;
- Rua Rio Grande do Sul;
- Rua Solimões;
- Rua Victório Spinucci;
- Avenida Bertioga;
- Avenida dos Ipês;
- Avenida Pedro Álvares Cabral;
- Avenida 21 de Março.