Várzea Paulista receberá, em breve, um novo pacote de melhorias estruturais relevantes, com recapeamentos, pavimentações, drenagem (escoamento adequado de águas das chuvas), guias e sarjetas. Graças a um convênio de R$ 10 milhões com o governo estadual, a prefeitura fará obras em 15 ruas e avenidas da cidade — vias inteiras ou trechos. Ao todo, serão 41.769,02 m² de recapeamentos e 1,2 mil m² de pavimentações. O intuito é melhorar a qualidade viária de áreas prioritárias.

Vias que serão contempladas: