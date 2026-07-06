06 de julho de 2026
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VÁRIOS BAIRROS

Várzea Paulista garante obras de infraestrutura em 15 vias

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
Convênio com o governo estadual contemplará 15 vias públicas da cidade (inteiras ou trechos); serão 41.769,02 m² de recapes e 1,2 mil m² receberão pavimentação
Convênio com o governo estadual contemplará 15 vias públicas da cidade (inteiras ou trechos); serão 41.769,02 m² de recapes e 1,2 mil m² receberão pavimentação

Várzea Paulista receberá, em breve, um novo pacote de melhorias estruturais relevantes, com recapeamentos, pavimentações, drenagem (escoamento adequado de águas das chuvas), guias e sarjetas. Graças a um convênio de R$ 10 milhões com o governo estadual, a prefeitura fará obras em 15 ruas e avenidas da cidade — vias inteiras ou trechos. Ao todo, serão 41.769,02 m² de recapeamentos e 1,2 mil m² de pavimentações. O intuito é melhorar a qualidade viária de áreas prioritárias.

Vias que serão contempladas:

  • Rua Amarã;
  • Rua Aratá;
  • Rua das Begônias;
  • Rua dos Brincos de Princesa;
  • Rua do Tanque Velho;
  • Rua José Dias de Castro;
  • Rua Paraíso;
  • Rua Paschoal Gianfrancesco;
  • Rua Rio Grande do Sul;
  • Rua Solimões;
  • Rua Victório Spinucci;
  • Avenida Bertioga;
  • Avenida dos Ipês;
  • Avenida Pedro Álvares Cabral;
  • Avenida 21 de Março.

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