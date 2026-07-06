O Projeto De Olho nos Rios, uma parceria da Associação Mata Ciliar com a Petrobras, formalizou neste sábado (4) a Conexão De Olho no Ribeirão Jacaré, em Itatiba. A proposta é transformar o espaço da Jacaré Associação Para a Preservação Ambiental (Jappa), uma organização ambientalista da cidade, num centro de educação e formação, mobilizando a comunidade local em defesa das causas ambientais.

As cidades passam por um processo de degradação, comprometendo o futuro das novas gerações, segundo o professor Afonso Peche Filho, coordenador executivo do Projeto De Olho nos Rios. Ele ressalta que o desenvolvimento das cidades precisa incluir o meio ambiente e envolver a sociedade nas discussões é fundamental para a melhoria dos recursos naturais.