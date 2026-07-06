O Projeto De Olho nos Rios, uma parceria da Associação Mata Ciliar com a Petrobras, formalizou neste sábado (4) a Conexão De Olho no Ribeirão Jacaré, em Itatiba. A proposta é transformar o espaço da Jacaré Associação Para a Preservação Ambiental (Jappa), uma organização ambientalista da cidade, num centro de educação e formação, mobilizando a comunidade local em defesa das causas ambientais.
As cidades passam por um processo de degradação, comprometendo o futuro das novas gerações, segundo o professor Afonso Peche Filho, coordenador executivo do Projeto De Olho nos Rios. Ele ressalta que o desenvolvimento das cidades precisa incluir o meio ambiente e envolver a sociedade nas discussões é fundamental para a melhoria dos recursos naturais.
O De Olho nos Rios busca conscientizar a sociedade pela gestão participativa dos recursos hídricos e desenvolver este trabalho com a Jappa é uma forma de multiplicar as ações nas redes formadas a partir da Conexão. Jorge Bellix, coordenador do Projeto, lembra que só uma comunidade participativa consegue mudar as realidades locais.
A oficina do sábado abordou a Recomposição Florestal, que vai além do plantio: é um processo de recuperação da estrutura e das funções ecológicas de uma área degradada. A recomposição implica também proteger os cursos d’água, ampliar a biodiversidade, atrair e oferecer abrigo e alimento a animais silvestres, que vão manter o equilíbrio do ecossistema. O resultado é a melhoria da qualidade de vida.
Para o diretor-presidente do Jappa, Sócrates José Piovani, o plantio realizado na Praça da Biquinha é um benefício para toda a comunidade.
O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que visa a participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, fauna e flora em 17 municípios do Circuito das Águas, Sistema Cantareira, Região Bragantina e de Campinas.