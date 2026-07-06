06 de julho de 2026
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OBRAS E CAMPO

Itupeva e Itatiba recebem pás carregadeiras do governo estadual

Por Redação | Prefeituras de Itatiba e Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
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Camila de Magalhães / Prefeitura de Itatiba
A nova pá carregadeira, entregue na sexta-feira (3) para Itatiba, integrará frota rural
A nova pá carregadeira, entregue na sexta-feira (3) para Itatiba, integrará frota rural

O Governo do Estado de São Paulo entregou novas máquinas a cidades da região. Itatiba foi uma das contempladas. A pá carregadeira foi entregue à Secretaria de Agricultura da prefeitura na sexta-feira (3), em evento na cidade de Campinas.

Esta é a segunda máquina recebida pelo município neste ano de 2026. A primeira foi uma motoniveladora, que chegou em março. A iniciativa é voltada ao fortalecimento da infraestrutura rural, com foco na manutenção e recuperação das estradas e acessos às propriedades, contribuindo para a logística da produção agropecuária e para melhores condições de trabalho no meio rural.

Os produtores rurais interessados em utilizar o novo equipamento podem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura pelo telefone (11) 4534-4054. Além da pá carregadeira, há outros itens à disposição dos agricultores em Itatiba.

Já Itupeva recebeu o maquinário para uso na infraestrutura. A prefeitura recebeu na quinta-feira (2), durante evento realizado em Campinas, a nova pá carregadeira destinada à Secretaria de Infraestrutura e Manutenção.

A máquina, modelo XCMG LW300KV, é de porte médio, indicada para atividades como carregamento de caminhões, movimentação de terra, areia, brita e cascalho, além de serviços em obras de infraestrutura, construção civil, agricultura e manutenção de vias.

O secretário de Infraestrutura e Manutenção, Douglas Borba, destacou a importância do equipamento para fortalecer os serviços prestados à população. "Essa nova máquina representa um grande reforço para o trabalho das nossas equipes. Com ela, teremos mais agilidade e eficiência na execução dos serviços de manutenção, conservação de vias e apoio às obras realizadas pela prefeitura, refletindo diretamente na qualidade de vida da população", afirmou.

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