O Governo do Estado de São Paulo entregou novas máquinas a cidades da região. Itatiba foi uma das contempladas. A pá carregadeira foi entregue à Secretaria de Agricultura da prefeitura na sexta-feira (3), em evento na cidade de Campinas.

Esta é a segunda máquina recebida pelo município neste ano de 2026. A primeira foi uma motoniveladora, que chegou em março. A iniciativa é voltada ao fortalecimento da infraestrutura rural, com foco na manutenção e recuperação das estradas e acessos às propriedades, contribuindo para a logística da produção agropecuária e para melhores condições de trabalho no meio rural.

Os produtores rurais interessados em utilizar o novo equipamento podem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura pelo telefone (11) 4534-4054. Além da pá carregadeira, há outros itens à disposição dos agricultores em Itatiba.