O Procon Cajamar estará mais perto da população de Jordanésia nesta quarta-feira, dia 8 de julho. O órgão realizará atendimento presencial no Fundo Social de Solidariedade de Cajamar, das 9h30 às 15h30, oferecendo orientação e suporte para consumidores que precisem esclarecer dúvidas ou buscar solução para problemas relacionados às relações de consumo.

Durante o atendimento, a equipe do Procon estará disponível para analisar reclamações, prestar orientações e auxiliar os cidadãos em demandas envolvendo compras, contratos, prestação de serviços, cobranças e demais questões de consumo.

Para ser atendido, é necessário apresentar documento de identificação com foto (RG e CPF ou CNH), comprovante de residência e toda a documentação relacionada ao caso, como notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamento, protocolos de atendimento, conversas, e-mails ou outros documentos pertinentes.