06 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Marido faz disparos de '12' para intimidar a esposa e vai preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A arma foi encontrada na casa da ex-esposa
A arma foi encontrada na casa da ex-esposa

Um homem foi preso em flagrante na noite deste domingo (5), no bairro Lagoa, em Itupeva, suspeito de agredir e ameaçar a esposa, além de efetuar disparos de espingarda calibre 12 para intimidá-la. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima, que relatou ter sido agredida com socos e enforcada pelo marido. Segundo ela, após as agressões, o homem pegou uma espingarda calibre 12 e efetuou disparos para o alto.

Os policiais realizaram buscas pelos cartuchos deflagrados, mas, por se tratar de uma área de mata, não conseguiram localizá-los. Ainda assim, moradores da região confirmaram ter ouvido os disparos.

Questionado, o suspeito negou tanto as agressões quanto a existência da arma. No entanto, a vítima informou que a espingarda havia sido escondida na casa da ex-esposa dele, localizada ao lado da residência.

No endereço indicado, a ex-esposa confirmou que a arma estava no imóvel e afirmou que a filha adolescente a havia escondido para evitar que o homem provocasse uma tragédia.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de violência doméstica, ameaça, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo.

Após o registro da ocorrência, ele foi levado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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