Um homem foi preso em flagrante na noite deste domingo (5), no bairro Lagoa, em Itupeva, suspeito de agredir e ameaçar a esposa, além de efetuar disparos de espingarda calibre 12 para intimidá-la. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima, que relatou ter sido agredida com socos e enforcada pelo marido. Segundo ela, após as agressões, o homem pegou uma espingarda calibre 12 e efetuou disparos para o alto.

Os policiais realizaram buscas pelos cartuchos deflagrados, mas, por se tratar de uma área de mata, não conseguiram localizá-los. Ainda assim, moradores da região confirmaram ter ouvido os disparos.