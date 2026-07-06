Um homem foi preso em flagrante na noite deste domingo (5), no bairro Lagoa, em Itupeva, suspeito de agredir e ameaçar a esposa, além de efetuar disparos de espingarda calibre 12 para intimidá-la. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão.
A Polícia Militar foi acionada pela vítima, que relatou ter sido agredida com socos e enforcada pelo marido. Segundo ela, após as agressões, o homem pegou uma espingarda calibre 12 e efetuou disparos para o alto.
Os policiais realizaram buscas pelos cartuchos deflagrados, mas, por se tratar de uma área de mata, não conseguiram localizá-los. Ainda assim, moradores da região confirmaram ter ouvido os disparos.
Questionado, o suspeito negou tanto as agressões quanto a existência da arma. No entanto, a vítima informou que a espingarda havia sido escondida na casa da ex-esposa dele, localizada ao lado da residência.
No endereço indicado, a ex-esposa confirmou que a arma estava no imóvel e afirmou que a filha adolescente a havia escondido para evitar que o homem provocasse uma tragédia.
Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de violência doméstica, ameaça, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo.
Após o registro da ocorrência, ele foi levado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permaneceu à disposição da Justiça.