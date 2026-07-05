Um acidente envolvendo duas motocicletas e um automóvel deixou ao menos duas pessoas gravemente feridas na manhã deste domingo (5), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura do km 18, em São Paulo.

Segundo informações apuradas no local, um Chevrolet Classic e duas motocicletas — uma Yamaha MT-09 e uma MT-300 — se envolveram na ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

De acordo com a concessionária Autoban, uma das vítimas, uma mulher, sofreu amputação de um membro e a outra vítima, um homem, teve fratura exposta. Ambos foram socorridos e encaminhados a hospitais. Uma terceira vítima também foi removida para atendimento médico.