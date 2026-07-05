Um acidente envolvendo duas motocicletas e um automóvel deixou ao menos duas pessoas gravemente feridas na manhã deste domingo (5), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura do km 18, em São Paulo.
Segundo informações apuradas no local, um Chevrolet Classic e duas motocicletas — uma Yamaha MT-09 e uma MT-300 — se envolveram na ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.
De acordo com a concessionária Autoban, uma das vítimas, uma mulher, sofreu amputação de um membro e a outra vítima, um homem, teve fratura exposta. Ambos foram socorridos e encaminhados a hospitais. Uma terceira vítima também foi removida para atendimento médico.
Já o motorista do Chevrolet Classic permaneceu no local, foi avaliado pelas equipes de resgate e assinou um termo de recusa de encaminhamento ao hospital.
O atendimento mobilizou equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As remoções das vítimas ocorreram entre 9h43 e 9h54.
Durante o atendimento da ocorrência, a faixa 5 ficou interditada entre 8h48 e 10h15, e a faixa 4 permaneceu bloqueada das 9h21 às 10h15. O acostamento segue interditado para a remoção dos veículos, que teve início por volta das 14h20.
Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre as causas do acidente nem sobre o estado de saúde atualizado das vítimas.