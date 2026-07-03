Após registrar sucesso de público no primeiro fim de semana de evento, a 42ª Festa do Morango de Jarinu e Atibaia abre novamente os portões neste sábado (4) e neste domingo (5) mantendo a receita que há mais de quatro décadas conquista milhares de visitantes: boa gastronomia, atrações musicais, diversão para toda a família e, claro, muito morango fresco.

A abertura da festa confirmou o sucesso da edição 2026 com registro de milhares de pessoas que passaram pelo Parque do Morango ‘Duílio Maziero’ e transformaram a praça de alimentação em um dos pontos mais disputados do evento. Somente nos primeiros dias foram consumidos aproximadamente 2.500 quilos de frango e mil quilos de polenta, números que comprovam o sucesso da combinação que se tornou a grande queridinha da festa, dividindo o protagonismo apenas com o morango, servido fresco pelos produtores e também em tortas, merengues, bolos, sorvetes, doces e diversas outras receitas.

Neste domingo (5), a programação ganha um atrativo a mais com a transmissão do jogo do Brasil em um painel de LED instalado no recinto da festa, permitindo que os visitantes acompanhem a partida sem deixar de aproveitar toda a estrutura e as atrações do evento. A expectativa da organização é manter o grande movimento nas próximas semanas e alcançar a marca de 120 mil visitantes até o encerramento do evento, com a comercialização de aproximadamente 80 toneladas de morango, consolidando a festa como uma das maiores celebrações da fruta no Brasil.

Programação