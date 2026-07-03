Após registrar sucesso de público no primeiro fim de semana de evento, a 42ª Festa do Morango de Jarinu e Atibaia abre novamente os portões neste sábado (4) e neste domingo (5) mantendo a receita que há mais de quatro décadas conquista milhares de visitantes: boa gastronomia, atrações musicais, diversão para toda a família e, claro, muito morango fresco.
A abertura da festa confirmou o sucesso da edição 2026 com registro de milhares de pessoas que passaram pelo Parque do Morango ‘Duílio Maziero’ e transformaram a praça de alimentação em um dos pontos mais disputados do evento. Somente nos primeiros dias foram consumidos aproximadamente 2.500 quilos de frango e mil quilos de polenta, números que comprovam o sucesso da combinação que se tornou a grande queridinha da festa, dividindo o protagonismo apenas com o morango, servido fresco pelos produtores e também em tortas, merengues, bolos, sorvetes, doces e diversas outras receitas.
Neste domingo (5), a programação ganha um atrativo a mais com a transmissão do jogo do Brasil em um painel de LED instalado no recinto da festa, permitindo que os visitantes acompanhem a partida sem deixar de aproveitar toda a estrutura e as atrações do evento. A expectativa da organização é manter o grande movimento nas próximas semanas e alcançar a marca de 120 mil visitantes até o encerramento do evento, com a comercialização de aproximadamente 80 toneladas de morango, consolidando a festa como uma das maiores celebrações da fruta no Brasil.
Programação
Além da tradicional gastronomia, do parque de diversões, do mini shopping, da exposição de frutas e da venda de morangos frescos diretamente dos produtores, a Festa do Morango terá atrações durante todo o sábado e domingo.
Sábado - 4/7
13h às 14h – Rafael Santos
14h30 às 15h30 – Calinho Caboy
16h às 17h – Jonas Cachorrão
17h30 às 18h30 – Edi Bahia do Forró – Piseiro
19h às 20h – Manzine & Matheus
20h30 às 22h – Banda Remember e Claudio Roberto (Caravana Tony Araújo)
Domingo - 5/7
11h30 às 12h30 – Nilson Kruschewsky
13h às 15h – Dupla Le Voci e Alfredo Rossi
15h30 às 16h30 – Stitch & Angel / Mário e Tristeza / Lipy e Cindy
17h – Jogo do Brasil no painel de LED
Serviço
42ª Festa do Morango de Jarinu e Atibaia
Datas: 4/7 e 5/7, 11/7 e 12/7, 18/7 e 19/7
Horários: sábados: das 10h às 23h; domingos: das 10h às 19h
Local: Parque do Morango "Duílio Maziero" - Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77 – Jarinu/SP
Entrada Gratuita!