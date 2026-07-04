A bola vai rolar neste domingo (5) para mais uma edição da Dal Santo League, que neste ano terá como tema a Copa do Mundo. O torneio será disputado na quadra de futebol society do Centro Esportivo Francisco Dal Santo, na Vila Rami, em Jundiaí.

Inspirada no principal campeonato do futebol mundial, a competição reunirá cinco seleções campeãs do mundo: Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha e França, que disputarão o título da edição 2026. Para reforçar o clima de Mundial, os organizadores adquiriram uniformes das seleções participantes.

A rodada de abertura começa às 9h35, com o duelo entre Alemanha e Argentina. Na sequência, às 10h25, Brasil e França entram em campo. A Espanha folga na primeira rodada.