04 de julho de 2026
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CINCO SELEÇÕES

Começa neste domingo a 'Copa do Mundo' no Dal Santo em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Esportes
| Tempo de leitura: 1 min
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Cinco seleções iniciam a disputa pelo título Mundial
Cinco seleções iniciam a disputa pelo título Mundial

A bola vai rolar neste domingo (5) para mais uma edição da Dal Santo League, que neste ano terá como tema a Copa do Mundo. O torneio será disputado na quadra de futebol society do Centro Esportivo Francisco Dal Santo, na Vila Rami, em Jundiaí.

Inspirada no principal campeonato do futebol mundial, a competição reunirá cinco seleções campeãs do mundo: Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha e França, que disputarão o título da edição 2026. Para reforçar o clima de Mundial, os organizadores adquiriram uniformes das seleções participantes.

A rodada de abertura começa às 9h35, com o duelo entre Alemanha e Argentina. Na sequência, às 10h25, Brasil e França entram em campo. A Espanha folga na primeira rodada.

As partidas serão disputadas sempre aos domingos.

O FUT DAL

O Fut Dal é um tradicional grupo formado por dezenas de amigos que se reúne há vários anos, todos os domingos, para uma manhã de futebol, confraternização e resenha. Anualmente, o grupo organiza um campeonato, sempre com um tema diferente, dividindo os participantes em cinco equipes para a disputa do título.

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