Na manhã de quinta-feira (2), a Prefeitura de Jundiaí reuniu-se com representantes da construtora responsável para cobrar providências em relação às obras executadas na região do Engordadouro, que vêm gerando impactos à infraestrutura urbana e à população.
A empresa já havia sido notificada anteriormente pelos transtornos causados no sistema viário do entorno do empreendimento residencial localizado na avenida Pedro Clarismundo Fornari. Na ocasião, a prefeitura determinou a adoção de medidas para minimizar os impactos provocados pela obra.
Nesta semana, um novo incidente motivou a reunião. Durante a execução dos serviços, houve o rompimento de uma adutora da DAE, ocasionando prejuízos que estão sendo levantados pelos órgãos competentes. Após a conclusão dessa apuração, a prefeitura acionará a carta fiança apresentada pela construtora para garantir o ressarcimento dos danos causados ao município.
“Nosso compromisso é com a população. Toda empresa que executa obras em Jundiaí precisa cumprir rigorosamente as normas, planejar suas intervenções e minimizar os impactos causados aos moradores. Quando isso não acontece, a prefeitura atua com firmeza, cobrando providências imediatas, reforçando a fiscalização e adotando todas as medidas administrativas previstas para garantir a segurança, o respeito ao cidadão e a preservação da infraestrutura pública”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
A administração municipal também exigiu da empresa a apresentação de um novo cronograma de execução das obras, com prazos e etapas bem definidos, reforçando a necessidade de que os prazos estabelecidos sejam rigorosamente cumpridos. Além disso, foi cobrada uma comunicação mais clara e transparente sobre o andamento dos serviços, para que a população seja informada previamente sobre as intervenções e seus impactos, garantindo maior previsibilidade e transparência durante toda a execução da obra.
A prefeitura também determinou a intensificação da fiscalização das obras. O acompanhamento é realizado de forma integrada pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e pela Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), que seguirão monitorando o cumprimento das exigências técnicas, das normas vigentes e dos compromissos assumidos pela construtora, com o objetivo de garantir a segurança da população e minimizar os transtornos à região.