Na manhã de quinta-feira (2), a Prefeitura de Jundiaí reuniu-se com representantes da construtora responsável para cobrar providências em relação às obras executadas na região do Engordadouro, que vêm gerando impactos à infraestrutura urbana e à população.

A empresa já havia sido notificada anteriormente pelos transtornos causados no sistema viário do entorno do empreendimento residencial localizado na avenida Pedro Clarismundo Fornari. Na ocasião, a prefeitura determinou a adoção de medidas para minimizar os impactos provocados pela obra.

Nesta semana, um novo incidente motivou a reunião. Durante a execução dos serviços, houve o rompimento de uma adutora da DAE, ocasionando prejuízos que estão sendo levantados pelos órgãos competentes. Após a conclusão dessa apuração, a prefeitura acionará a carta fiança apresentada pela construtora para garantir o ressarcimento dos danos causados ao município.